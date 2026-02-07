Afrique: CAF-C2 - Papy Kimoto promet la qualification de Maniema Union face au FC Azam

Maniema Union a fait le déplacement de Zanzibar pour jouer FC Azam, samedi 7 février, à l'Amaan Stadium de Zanzibar, en Tanzanie.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 5e journée de la Coupe de Confédération de la CAF.

Lors de la conférence d'avant-match, l'entraineur de Maniema Union, Papy Kimoto a promis que ses poulains vont mouiller les maillots pour battre Azam afin de se qualifier en quarts de finale.

Il reconnait tout de même que les adversaires viendront également pour arracher des points.

« Je sais que les adversaires nous attendent à pieds fermes [...] On va tout donner sur le terrain, je vous garantis qu'on va essayer de décrocher ce point qui va nous amener en quarts de finale », a déclaré le technicien congolais.

De son côté, le coach du FC Azam, Jean-Florent Ibenge s'est montré confiant et prudent.

Pour lui, les Ice Cream Makers de Dar es Salaam doivent aborder ce match avec l'état d'esprit de la 2e mi-temps lors du match aller à Kinshasa.

« On a commencé timidement cette compétition notamment la première mi-temps à Kinshasa, où on a pas été bon du tout, on a été meilleurs en seconde mi-temps et si on garde la physionomie de ce match là, je pense qu'on peut créer autant et même plus d'occasions que Maniema Union », a déclaré Florent Ibenge.

Dans le classement partiel du groupe B, Maniema Union est 2e avec 9 points ex-aequo avec Widad Athletic club du Maroc qui a un goal à virage de plus.

Maniema Union cherche juste 1 point pour se qualifier en quarts de finale. Pour sa part, AZAM occupe la troisième place du groupe avec 6 points.

Alors le FC Azam doit impérativement battre Maniema Union pour espérer se qualifier au prochain tour.

L'autre match de ce groupe opposera le Widad Athletic club au Nairobi United du Kenya qui compte zéro point depuis le début de la compétition.

Lors de la première journée du groupe B opposant les deux clubs, Maniema Union avait battu Azam par le score de 2 buts à 0, le 23 novembre au Stade des Martyrs de Kinshasa.