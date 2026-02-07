Congo-Brazzaville: Denis Sassou N'Guesso en visite de travail à Pointe-Noire

6 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, accompagné de son épouse, est arrivé ce vendredi en fin d'après-midi dans la capitale économique pour un séjour de travail de quatre jours. Le chef de l'Etat congolais procédera le 7 février au lancement du chargement de la première cargaison Nguya FLNG de la compagnie ENI Congo.

Il lancera le 9 février les travaux de reconstruction de la route Pointe-Noire-Cabinda dans son tronçon Pointe-Noire-Ndjeno suivi de la visite de l'avenue Betelika-Ndombi. Dans l'après-midi du même jour, Denis Sassou N'Guesso va inaugurer le marché central de Ndji-Ndji.

