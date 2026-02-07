Congo-Brazzaville: Grande foire agricole du pays - Une initiative pour stimuler la production locale

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a ouvert, le 5 février au village Bambou-Mingali, dans le district d'Ignié, département du Djoué-Léfini, la première édition de la Grande foire agricole du Congo (Gfac). L'objectif est de booster la production agricole locale, de valoriser le "Made in Congo", en vue de garantir la sécurité alimentaire.

La Gfac se tient du 5 au 15 février au village Bambou-Mingali, à environ 60 km au Nord de Brazzaville. Elle est organisée à l'initiative du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, sur le thème "Le progrès par la terre, l'unité par le travail".

Placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la Pêche, la Gfac réunit, sur un site aménagé de dix hectares, des dizaines de producteurs agricoles sélectionnés dans les zones agricoles protégées à travers le pays, des partenaires techniques et financiers ainsi que des chercheurs.

La foire concentre en tout treize pavillons thématiques, disposés selon les filières agricoles. Il s'agit, entre autres, d'un pavillon d'exposition des bovins composé de vingt-six hangars et quatre stands chacun où on y trouve un échantillon de quelques dizaines de boeufs. Il y a aussi un pavillon réservé aux porcins comprenant six hangars de quatre stands chacun, garnis de porcs, ainsi qu'un pavillon réservé à la filière aviculture.

Sur le même site, il y est installé également une rangée spéciale dédiée aux petits ruminants, composée de six hangars de quatre stands chacun. A côté d'eux, on y trouve aussi un espace d'exposition des produits aquacoles, notamment des poissons vivants conservés dans des étangs artificiels. Il y a aussi plusieurs autres stands réservés aux produits finis d'agriculture tels que le farine de manioc, du chocolat, mais aussi des intrants agricoles.

Pendant dix jours, outre les expositions-ventes des produits, il est prévu des séances de démonstrations des techniques agricoles, des conférences-débats ainsi que des ateliers thématiques sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et les changements climatiques qui causent préjudice sur les rendements agricoles.

La Gfac vise, entre autres, à promouvoir l'autosuffisance alimentaire, à stimuler la consommation locale et à réduire les importations.

Dans son discours de circonstance, le ministre en charge de l'Agriculture, Paul Valentin Ngobo, a insisté sur la consolidation des acquis agricoles et la souveraineté alimentaire, et plaidé pour la pérennisation des zones agricoles protégées. Par ailleurs, il a encouragé l'émulation interdépartementale, l'innovation, et valorisé la production locale afin de réduire les importations.