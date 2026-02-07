Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars 2026 - Frédéric Bintsamou ne sera pas candidat

Les raisons de la non-présentation de la candidature de Frédéric Bintsamou dit pasteur Ntumi à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains ont été données le 6 février, au cours d'un point de presse animé à Brazzaville par le secrétaire national à l'organisation, des relations avec les autres partis et de la formation politique du Conseil national des républicains (CNR), Philippe Ané.

Entouré de Franck Euloge Mpassi, Bintsh Prédestinée, Jean Gustave Ntondo et de Firmin Mayembo, Philippe Ané a annoncé que le CNR ne présentera pas de candidat à la prochaine élection présidentielle. Il a évoqué, entre autres raisons, l'absence des conditions pouvant conduire à l'organisation d'une élection libre et transparente. Il s'agit notamment de la non-intégration de la biométrie ; la non annulation du vote par anticipation de la force publique ; la non intégration du vote de la diaspora congolaise ; la non recomposition de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), ainsi que l'absence totale et réelle de son indépendance.

« En plus, tenant compte des événements tragiques survenus le 11 janvier 2026 à Mindouli, dans le département du Pool, événements que le CNR et son président regrettent profondément, avec pour conséquences graves les pertes en vies humaines. Les bombardements par quatre hélicoptères de combat du village Mihété et de la résidence du président du CNR dans le district de Vindza, au moment où les fidèles étaient en plein culte dominical, le dimanche 25 janvier, ont restreint la liberté de mouvement du président du CNR », a rappelé Philippe Ané.

Le CNR a aussi parlé du non-respect des engagements pris par le gouvernement découlant de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités du 23 décembre 2017, notamment la réinsertion professionnelle de Frédéric Ntumi Bintsamou. Selon le chargé de l'organisation du CNR, le non-respect de ces engagements ne permet pas à leur président de jouer pleinement son rôle de partenaire de paix en se déployant véritablement comme acteur politique à travers tous les départements du pays.

« Dans ces conditions et pour éviter que la paix ne soit perturbée sous le fallacieux prétexte de l'éventuelle candidature du président du CNR, nous avons décidé que la cohésion sociale, la quiétude, la paix et la sécurité de tous et de chacun doivent être préservées. Au-dessus de tout, le CNR et son président se permettent de remercier tous ceux des Congolais qui nous ont fait confiance, qui nous ont soutenus, qui se sont engagés ici et là au Congo comme à l'étranger en appelant à la candidature du président du CNR », a poursuivi Philippe Ané.

C'est ainsi que le CNR exhorte les Congolais à faire preuve de patriotisme en plaçant le Congo au-dessus. Il a invité, par ailleurs, tous à travailler davantage pour que le CNR puisse éclore et envisager avec sérénité les échéances électorales futures. « Par ailleurs, le CNR et son président demandent au gouvernement de créer les conditions permissives du vivre ensemble en privilégiant le dialogue comme seul moyen de règlement des différends. Le CNR et son président réaffirment leur attachement aux idéaux de paix, de justice, de démocratie et de l'unité nationale », a conclu le secrétaire national à l'organisation, des relations avec les autres partis et de la formation politique du CNR, sans donner d'autres détails.

Notons qu'après avoir soutenu le candidat Guy Brice Parfait Kolelas à l'élection présidentielle de 2016, Frédéric Ntumi Bintsamou avait renoncé au scrutin de 2021. Enfin d'année dernière, il avait manifesté ses intentions de participer à l'élection de mars 2026 avant de revenir sur sa décision.