Congo-Brazzaville: Enseignement général - Le programme Trésor en voie d'être validé

Les cadres des ministères bénéficiaires du programme de Transformation de l'éducation par le renforcement de l'offre et des systèmes d'orientation et de régulation (Trésor) participent, depuis le 2 février à Brazzaville, à un atelier de finalisation et de validation technique du manuel d'exécution du programme et d'appropriation des outils de gestion par les bénéficiaires, les parties prenantes ainsi que les organes d'accompagnement.

Présidé par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, l'atelier a pour objectif de mettre en place les outils de travail, de s'approprier les dix appareils nécessaires pour son fonctionnement par ses organes de contrôle, parmi lesquels le Manuel d'exécution programme (MEP) élaboré par les cadres du ministère.

Il s'agira pour les parties prenantes, représentées par plusieurs ministères bénéficiaires et d'accompagnement, de présenter de manière schématique les étapes clés, les responsabilités, les délais et ses éléments constitutifs, à savoir ses ressources et données finales afin qu'elles aient la même compréhension des enjeux mis en place pour l'exécution du programme.

Le MEP fournit un cadre formel d'exécution des opérations techniques, administratives, comptables, financières, y compris la passation des marchés. Il définit comment atteindre les objectifs du programme Trésor, clarifie les rôles, optimise les ressources, facilite le suivi et le contrôle. « Il sert de guide pour les équipes en assurant la cohérence, l'efficacité et la continuité des opérations. C'est la référence pour la formation et les audits du projet », a souligné le ministre Jean-Luc Mouthou.