Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - Rapprocher les structures de dépistage de la population

Dans sa déclaration relative à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, lue par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbtasa, le gouvernement a réitéré sa volonté de renforcer les capacités de dépistage précoce dans les districts sanitaires pour une meilleure prise en charge des malades sans distinction de lieu et de statut.

« Les campagnes de dépistage, la surveillance régulière et la consultation médicale rapide en cas de symptômes sont des actions à intégrer dans les districts sanitaires. Cela signifie rapprocher les structures de dépistage de la population et briser les tabous qui entourent le cancer », a indiqué la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbtasa, donnant lecture de la déclaration du gouvernement. Et d'ajouter : « Aujourd'hui, il est inacceptable qu'il y ait des vies perdues faute de diagnostic précoce ».

Au-delà de la prise en charge, la prévention est notre meilleure arme, a-t-elle poursuivi, en appelant à adopter des comportements saints, à favoriser une alimentation équilibrée, à pratiquer une activité physique régulière, à éviter le tabac et l'excès d'alcool. « Il s'agit là des gestes simples mais essentiels pour réduire le risque », a souligné la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire.

« Ensemble, pouvoirs publics, partenaires au développement, société civile, organisations non gouvernementales de lutte contre le cancer, nous devons non seulement soutenir la prévention mais aussi garantir la détection du cancer le plus tôt possible. C'est de cette union de force que naitront l'espoir et les vies sauvées », estime le gouvernement dans sa déclaration. Il précise, par ailleurs, que l'engagement collectif doit garantir que chacun bénéficie d'un accompagnement médical de qualité.

