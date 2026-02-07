Congo-Kinshasa: Coup d'État manqué - Deux agents du FBI à Kinshasa avant le procès aux États-Unis

Deux agents spéciaux du FBI sont actuellement à Kinshasa dans le cadre de l'affaire Christian Malanga. Plusieurs ressortissants américains, déjà condamnés à Kinshasa puis extradés, doivent être rejugés en mars prochain devant un tribunal fédéral du district de l'Utah.

Arrivés de Nairobi, où se trouve le bureau régional de l'attaché juridique du FBI pour l'Afrique de l'Est et centrale, les enquêteurs américains mènent un complément d'investigations en amont de ce procès très attendu aux États-Unis.

Il s'agit du procès de Christian Malanga, du nom de cet Américain d'origine congolaise considéré comme le cerveau de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024, déjouée au Palais de la Nation.

Selon des sources judiciaires, toutes les parties impliquées dans la procédure en République démocratique du Congo, magistrats, enquêteurs et avocats ont été auditionnées. Les échanges portent notamment sur le déroulement de l'instruction, les procès tenus à Kinshasa ainsi que l'évaluation des dommages civils.

Cette démarche s'inscrit dans la préparation du procès prévu en mars prochain devant la justice fédérale américaine, dans le district de l'Utah. Parmi les accusés appelés à comparaître : Marcel Malanga, fils du chef du commando, Tyler Thompson, Benjamin Zalman-Polun, ainsi que Joseph Peter.

Extradés vers les États-Unis après la commutation de leur peine de mort en servitude pénale à perpétuité, ils seront poursuivis notamment pour complot en vue de fournir un soutien matériel à une entreprise terroriste, usage d'armes de destruction massive, attentats contre des installations gouvernementales et projet d'assassinats ou d'enlèvements à l'étranger.