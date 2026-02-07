Sénégal: Les arriérés de bourses non payés font encore monter la tension à l'université Cheikh-Anta-Diop

7 Février 2026
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, la tension était vive, vendredi 6 février, à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Toute la journée, des échauffourées ont opposés les étudiants aux forces de l'ordre suite à la décision de la direction du campus de fermer tous les restaurants universitaires de l'Ucad jusqu'à nouvel ordre.

Dans un communiqué, le centre universitaire des oeuvres de Dakar (Sénégal) affirme avoir pris la décision de fermer tous les restaurants universitaires après des actes de sabotage dans ceux-ci. Les associations d'étudiants, de leur côté, affirment avoir revendiqué le droit de manger sans payer pour évoquer leur mécontentement du non-paiement des arriérés de bourses.

À l'université Cheikh-Anta-Diop, un véhicule anti-émeute avance. En face, des étudiants courent, le visage recouvert de leur t-shirt et pierres à la main. La tension est palpable. « Depuis le matin on n'a pas mangé, on affronte des policiers. Est-ce que c'est comme ça qu'ils devraient nous payer ? », dit l'un d'entre eux.

« Treize mois »

En cause, selon les étudiants, le non paiement de leurs arriérés de bourse. Depuis des semaines aucun accord est trouvé avec les autorités. « Cela fait treize mois qu'ils n'ont pas payé les masters, c'est une somme colossale », rappelle celui-ci.

Résultat, pour protester, les étudiants ont voulu manger au restaurant universitaire sans payer. La direction des oeuvres universitaires, elle, parle « d'actes de saccage » et a décidé de fermer tous les restaurants du campus jusqu'à nouvel ordre. La goutte qui, semble-t-il, a fait déborder le vase: accès à l'université bouclés, abri de bus brûlés et pierres jonchant la route. Jusque tard hier soir, étudiants et forces de l'ordre se sont affrontés. Les étudiants ont promis de poursuivre le mouvement de protestation.

