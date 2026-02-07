Sénégal: Le DAF, un département du ministère de l'Intérieur, touché par une cyberattaque

Après le site des impôts en octobre dernier, cette fois c'est le département de l'automatisation des fichiers (DAF) qui a été touché par une cyberattaque. Cet organisme particulièrement sensible, rattaché au ministère de l'Intérieur permet, entre autres, de délivrer les cartes nationales d'identité.

L'étendue des données piratées est pour l'heure inconnue mais les spécialistes en cybersécurité sont formels, l'attaque informatique sur le département de l'automatisation des fichiers (DAF) est particulièrement grave.

Elle l'est notamment car ce service rattaché au ministère de l'Intérieur dirige et sécurise toutes les données biométriques des citoyens sénégalais : les cartes nationales d'identité, le fichier électoral et la modernisation de l'état civil. Des données donc particulièrement sensibles.

Un groupe tout récemment apparu au début de l'année et quasi inconnu a revendiqué la cyberattaque. Il a publié sur le darkweb quelques-unes des données piratées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si l'attaque criminelle ne fait donc pas de doute, ce qui a été rendu public ne permet pas de connaître l'étendue des dégâts. Le groupe criminel affirme avoir aspiré 139 téraoctets, soit une quantité vertigineuse, de données. Une information impossible à vérifier pour l'heure sans une investigation numérique musclée.

Après une attaque en octobre dernier sur le site internet des impôts, cette nouvelle intrusion rappelle l'urgence de prendre des mesures. Sur le continent, une dizaine de pays sont par exemple munis d'une agence nationale de la Cybersécurité.