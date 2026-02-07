Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu se sont rencontrés à Washington

7 Février 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

Le président congolais est rentré ce vendredi à Kinshasa, de retour d'une tournée aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. À Washington, il a notamment rencontré en marge d'un évènement l'un de ses principaux opposants, Martin Fayulu.

Cette rencontre a été initiée par les organisateurs du National Prayer Breakfast qui, selon nos informations, ont d'abord présenté l'idée de cet entretien séparément aux deux hommes jeudi matin avant d'organiser le rendez-vous après le déjeuner. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est donc entretenu avec l'un de ses principaux opposants pendant une heure environ. Ce n'était pas un entretien en tête-à-tête puisque les instigateurs de la rencontre étaient aussi présents.

Les deux hommes ont surtout discuté du dialogue national en RDC. Selon son camp, Martin Fayulu a insisté sur deux points : la nécessité que ce dialogue soit facilité par les églises catholique et protestante, la Cenco-ECC, qui portent depuis plus d'un an l'initiative du pacte social pour la paix, et pour une inclusivité maximale.

C'est la deuxième rencontre entre le président et l'opposant en moins d'un an. En effet, à sa demande, Martin Fayulu avait été reçu au palais de la Nation le 5 juin dernier. L'objectif de cette main tendue était de pousser le chef de l'État à rencontrer les responsables religieux. Ce qu'il avait effectivement fait deux semaines plus tard.

Selon nos informations, le président congolais, en revanche, n'a pas rencontré les représentants de la Cenco-ECC qui étaient eux aussi présents au National Breakfast Prayer à Washington.

