Congo-Brazzaville: Présidentielle - Le pasteur Ntumi ne sera pas candidat

Le révérend pasteur Ntumi renonce à être candidat à la présidentielle du 15 mars. L'annonce a été faite ce vendredi par le Conseil national des républicains (CNR) via un communiqué lu par le secrétaire national du parti, Philippe Ané.

Au lendemain de l'annonce de la candidature de Denis Sassou-Nguesso à la présidentielle du 15 mars 2026, le parti du révérend pasteur Ntumi annonce que l'opposant ne prendra pas part au scrutin.

Dans un communiqué lu par le secrétaire national du parti, Philippe Ané, ce vendredi 6 février, le Conseil national des républicains (CNR) a dénoncé des violences commises par les forces de l'ordre le mois dernier dans le département du Pool et estime donc que « les conditions d'une élection libre et transparente ne sont pas réunies ».

Il a aussi avancé que le non-respect des engagements pris par le gouvernement, notamment « la réinsertion professionnelle du président du CNR », ne lui permet pas de « jouer pleinement son rôle de porteur de paix en se déployant véritablement comme acteur politique dans tous les départements du pays ».

Le secrétaire général du parti estime également que ce renoncement est aussi lié à une volonté de préserver la paix. « Le CNR et son président ne seront jamais les boucs émissaires par qui les Congolais vont subir le martyre et la désolation », a-t-il dit. Et d'ajouter : « Dans ces conditions, et pour éviter que la paix ne soit perturbée sous le fallacieux prétexte d'une éventuelle candidature du président du CNR, nous avons décidé que la cohésion sociale et la paix doivent être préservées ».