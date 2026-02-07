Afrique de l'Est: Les Congolais sont désormais majoritaires parmi les primo-demandeurs d'asile à Mayotte

7 Février 2026
Radio France Internationale

Mayotte, le département français de l'océan Indien s'impose comme une nouvelle destination pour les Congolais issus de la République démocratique du Congo (RDC) qui fuient la guerre dans l'Est du pays. Ils sont de plus en plus nombreux à arriver sur ce petit territoire. Les migrants congolais sont désormais majoritaires parmi les premières demandes d'asile déposées à Mayotte, selon l'Ofpra.

Avec notre correspondante à Mamoudzou, Lisa Morrisseau

À Mayotte, les Congolais récemment arrivés sont installés dans un camp au sud de Mamoudzou. Kennedy Kighana originaire de Goma est arrivé sur le territoire en septembre 2025. Avant d'atteindre Mayotte, il vivait en Tanzanie. Mais à quelques mois de l'élection présidentielle tanzanienne d'octobre dernier, il a eu peur d'être renvoyé en RDC.

« Vu que les élections approchaient, ils ont renforcé la sécurité par rapport aux personnes qui vivaient clandestinement en Tanzanie. A ce moment là quand j'ai expliqué mon problème à mes amis, ils m'ont dit avec le problème dont tu nous parles, il y a un lieu où tu seras plus en sécurité », raconte-t-il.

« Mayotte on ne connaît pas trop »

Cet endroit plus sûr, c'est Mayotte. Jusque là, le jeune homme n'en avait jamais entendu parler. « Bizarrement nous à l'école, on apprend l'Afrique, les îles de l'Afrique mais côté Mayotte on ne connaît pas trop ».

Il y a un mois Olivier est arrivé à Mayotte. Pour sa part, il a découvert l'existence de cet archipel depuis Goma. « J'avais entendu qu'un monsieur était parti à Mayotte, je me suis dit comme il est parti pour trouver de la sécurité. Je me suis dit je peux essayer de voir comment je peux y arriver parce que j'ai aussi envie d'être en sécurité et hors danger », explique-t-il.

Pour ces exilés, Mayotte représente un lieu loin des persécutions. Toutefois, la vie reste très difficile, les migrants sont contraints de vivre dans des conditions insalubres sous des bâches de fortune. Les Congolais sont désormais plus nombreux à demander l'asile que les Comoriens, jusqu'alors principaux demandeurs et première nationalité d'origine de l'immigration à Mayotte.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

