Le marché boursier régional de l'Afrique de l'Ouest, la BRVM, a progressé jeudi, s'écartant des pertes subies par les actions mondiales et les actifs numériques.

L'indice composite de la BRVM a augmenté de 1,84 points, soit 0,5%, pour clôturer à 369,63. L'indice de référence est maintenant en hausse de 2,08% au cours de la semaine écoulée, de 7,57% sur quatre semaines et de 6,91% depuis le début de l'année, ce qui équivaut à un gain de 7,33% en termes de dollars.

Les gains ont été généralisés. L'indice BRVM Industriels a augmenté de 2,94%, portant sa progression depuis le début de l'année à 29,46%. Les services publics ont progressé de 2,25 %, tandis que les indices Prestige, Principal et BRVM 30 ont enregistré des gains compris entre 0,45 % et 0,7 %. L'indice de l'énergie a augmenté de 1,06 %.

Cette évolution a contrasté avec les fortes baisses enregistrées sur les marchés mondiaux. L'indice S&P 500 a chuté de 1,2 %, passant sous sa moyenne mobile de 100 jours, tandis que le Nasdaq a perdu 1,4 %. La volatilité du marché a augmenté, le VIX atteignant 20,91.

Les crypto-actifs ont également reculé. Le bitcoin est passé sous la barre des 61 000 dollars avant de se redresser légèrement, prolongeant ainsi une chute de plusieurs mois due à une baisse de la demande institutionnelle et à des liquidations forcées.

Points clés à retenir

La résilience de la BRVM s'explique par sa faible corrélation avec les actifs à risque mondiaux. Contrairement aux marchés américains et européens, la bourse est peu exposée aux valeurs technologiques et aux investisseurs à effet de levier. Les transactions sont dominées par des participants locaux et régionaux, et dépendent moins des flux de fonds mondiaux.

La plupart des sociétés cotées à la BRVM opèrent dans les secteurs des biens de consommation, des services publics, de l'industrie et de l'énergie. Ces secteurs génèrent des flux de trésorerie réguliers et versent des dividendes réguliers, ce qui soutient les valorisations en période d'incertitude mondiale. La visibilité des bénéfices et les prix réglementés réduisent également la volatilité.

La stabilité de la monnaie au sein de la zone du franc CFA constitue un autre facteur de soutien. La monnaie étant arrimée à l'euro, les investisseurs sont confrontés à un risque de change plus faible que sur d'autres marchés frontières. Bien que la BRVM reste sensible aux conditions économiques nationales, les performances récentes montrent que les marchés régionaux peuvent servir de tampon lorsque le sentiment global devient négatif.

Pour les investisseurs, cette divergence souligne le rôle des actions africaines dans la diversification des portefeuilles, en particulier pendant les périodes de stress sur les marchés mondiaux de la technologie et des crypto-monnaies.