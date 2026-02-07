Afrique: CAN 2025 de football - Pourquoi la CAF a sévi contre le Sénégal et le Maroc

interview

La finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 (21 décembre - 18 janvier) a basculé dans la la controverse dans les dernières minutes du match. Le penalty litigieux, le match interrompu, l'envahissement de la zone VAR (contrôle vidéo), l'usage de lasers dans les tribunes et les affrontements entre supporters sénégalais et policiers marocains ont marqué l'épilogue du tournoi. Quelques jours plus tard, les sanctions tombent sont tombées contre les fédérations du Sénégal et du Maroc.

Dans cet entretien, Abdoulaye Sakho, spécialiste en droit du sport, décrypte les infractions retenues, le fonctionnement indépendant du jury disciplinaire et pourquoi cette finale pourrait marquer un tournant dans la gouvernance du football africain.

Pourquoi les deux fédérations du Sénégal et du Maroc ont-elles été sanctionnées ?

Les deux fédérations ont été sanctionnées parce que le jury disciplinaire a estimé que chacune d'elles a été coupable d'infractions aux lois du jeu et au code disciplinaire en vigueur.

Le football, en tant qu'activité sportive, repose sur un ensemble de normes qui encadrent à la fois l'organisation des acteurs et leurs comportements sur et en dehors du terrain. Ces normes sont définies par des textes communs à toutes les organisations affiliées à la FIFA,

C'est en ce sens qu'il existe des textes de base qui sont communs à la totalité des organisations sportives qui relèvent de la FIFA. Parmi ces textes, je peux citer le code disciplinaire, le code éthique et le code électoral. Ces textes précisent non seulement les comportements attendus, mais aussi la nature des infractions, les sanctions applicables et le fonctionnement des instances chargées de trancher les litiges disciplinaires.

S'agissant des mesures prises contre les deux fédérations et les joueurs, elles relèvent de sanctions disciplinaires rendues par le jury compétent conformément au code de discipline.

Le comportement des acteurs du football lors d'une rencontre est également défini par les Lois du jeu de l'International Football Association Board (IFAB) (l'organisme international chargé de définir et faire évoluer les règles du jeu), ainsi que par le code de discipline. Ces deux textes prévoient les infractions et les sanctions, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des autorités responsables du règlement des litiges.

Concernant les infractions disciplinaires, comme toutes les autorités juridictionnelles de la Confédération africaine de football (CAF), le jury qui en traite est indépendant. Il est composé de personnalités indépendantes qui ne sont pas membres de la CAF.

Quelles sont les principales sanctions ?

Les deux fédérations ont été sanctionnées parce que le jury disciplinaire a estimé qu'elles étaient responsables d'infractions aux lois du jeu et au code disciplinaire en vigueur. La décision du jury disciplinaire comporte deux volets. Il y a d'abord des sanctions sportives à l'encontre des fédérations marocaine et sénégalaise, et de certains joueurs et officiels pour violations avérées du Code disciplinaire de la CAF.

Ensuite, il y a le rejet de la réclamation introduite par la fédération royale marocaine de football (FRMF) qui plaidait un forfait technique du Sénégal. Autrement dit, selon la prétention marocaine devant le jury, fondée les articles 82 et 84 du règlement de la CAN le Sénégal devait perdre le match sur un score de trois à zéro (3-0).

Cette distinction est importante. Le rejet de la requête du Maroc constitue une qualification non retenue, distincte des faits qui ont servi de base aux sanctions retenues contre le Sénégal.

Pour le Sénégal, les sanctions reposent sur les infractions suivantes :

· comportement antisportif, violation des principes de fair-play et d'intégrité, et atteinte à l'image du football ;

· comportement antisportif envers l'arbitre ;

· comportement inapproprié de supporters ayant porté atteinte à l'image du football ;

· comportement antisportif des joueurs et de l'en

· faute disciplinaire de l'équipe nationale, cinq joueurs ayant reçu des avertissements.

Ainsi, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw a écopé d'une suspension de cinq matchs et d'une amende de 100 000 de dollars. Les joueurs Ilimane Ndiaye et Ismaïla Sarr sont suspendus deux matchs pour comportement antisportif envers l'arbitre. La FSF est en outre sanctionnée par trois amendes totalisant 615 000 USD pour le comportement de ses supporters, de ses joueurs, de l'encadrement technique et pour une faute disciplinaire collective liée aux avertissements reçus.

Du coté marocain, les sanctions reposent sur :

· des comportement antisportifs ;

· des comportements inappropriés des ramasseurs de balles du stade ;

· des comportement inappropriés des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique, ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre, en violation des articles 82 et 83 du Code disciplinaire de la CAF ;

· l'utilisation de lasers par ses supporters lors du match.

Par conséquent, Achraf Hakimi est suspendu deux matchs, dont un avec sursis, et Ismaël Saibari trois matchs, assortis d'une amende de 100 000 USD pour ce dernier. La FRMF est condamnée à 315 000 de dollars d'amendes pour le comportement des ramasseurs de balles, l'intrusion de joueurs et de membres du staff dans la zone VAR, et l'usage de lasers par des supporters.

Ces sanctions sont-elles en cohérence avec les décisions habituelles de la CAF et auront-elles des effets concrets ?

En matière disciplinaire, chaque situation présente des spécificités qui rendent délicate toute comparaison avec des décisions antérieures. Il faut aussi rappeler qu'il ne s'agit pas d'une décision de la CAF en tant que telle, mais de l'exercice du pouvoir juridictionnel souverain d'un jury indépendant et de la sensibilité de celui-ci aux objectifs généralement attendus des sanctions juridiques. En droit, des sanctions jouent une triple fonction : punition des coupables, réparation des dommages causés aux victimes et dissuasion pour toute autre personne qui serait tentée de refaire la même infraction.

À cette étape de la procédure, il n'est pas aisé de se prononcer d'un point de vue scientifique. À mon avis, il appartient aux concernés, en fonction de leur perception de la réglementation, d'apprécier si ces sanctions sont ou non en phase avec ce que fait d'habitude le jury, si ces sanctions sont ou non « justes » à leurs yeux.

Par ailleurs, le dispositif disciplinaire prévoit le double degré de juridiction. Les parties sont donc libres de voir ou non si elles doivent aller en appel vers la commission de recours, une commission elle aussi indépendante, composée de personnalités indépendantes. La procédure peut même être poursuivie jusqu'au Tribunal arbitral du sport (TAS). D'ailleurs la fédération marocaine a déjà fait appel.

Quelles conséquences ces sanctions pourraient-elles avoir sur l'avenir des compétitions africaines ?

Il s'agit de sanctions que certains ont considérées comme sévères pendant que d'autres ont dit qu'il s'agit de compromis politique. Au-delà des sanctions, c'est le déroulement de cette CAN, le film de la finale et de son dénouement qui pourraient avoir des répercussions sur le futur du football africain et sur la gouvernance de la CAF. La CAN a révélé une absence de lisibilité de l'information où les récits diffusés sur les réseaux sociaux ont pris le pas sur ceux des journalistes.

Qu'on le veuille ou non quelque chose s'est produit en mondovision relativement à la gestion des matchs de football en Afrique.

Des réformes semblent attendues. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé plusieurs réformes visant à renforcer le cadre réglementaire et institutionnel de l'organisation.

Il a évoqué notamment une révision du code disciplinaire pour "garantir que les organes judiciaires de la CAF disposent de pouvoirs suffisants pour infliger des sanctions appropriées et dissuasives". Il a aussi réitéré son engagement à veiller à ce que "les opérateurs VAR et les commissaires de match soient perçus, respectés et reconnus comme impartiaux, équitables et de niveau mondial."

En tous les cas, une fois le chapitre débat autour des sanctions et des recours clôturés, le football africain devrait ouvrir, de manière concertée et inclusive, le débat sur les réformes nécessaires pour préserver l'esprit sportif du jeu que l'Afrique conçoit de plus en plus comme une activité économique porteuse de croissance et de développement.

Professeur Abdoulaye Sakho, Professeur de droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar