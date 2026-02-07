Ile Maurice: Deux jours d'orientation professionnelle au Caudan Arts Centre

La cinquième édition de l'Education, Jobs and Career Symposium s'est ouverte hier à 10 heures et ce, jusqu'à 17 heures au Caudan Arts Centre et se poursuit aujourd'hui, samedi 7 février, au même endroit. Cet événement a été inauguré par Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur, qui a été accueilli par Areff Salauroo, Chief Executive Officer du groupe La Sentinelle Ltd (LSL) et Shenaz Busguth, Business Unit Manager de Business Magazine, qui fait aussi partie de LSL.

Pour Areff Salauroo, cette cinquième édition confirme l'ancrage du symposium dans le paysage éducatif. C'est, selon lui, «un rendez-vous incontournable» de l'écosystème de l'enseignement supérieur et il a remercié le ministre Sukon d'avoir accepté d'en assurer l'ouverture. Le CEO du groupe La Sentinelle a aussi mis en avant le parcours du ministre Sukon, rappelant son implication de longue date et son engagement dans le développement de l'enseignement supérieur.

Au-delà du protocole, Areff Salauroo a insisté sur le rôle de l'enseignement supérieur comme levier de développement personnel et économique, d'innovation, de pensée critique et de progrès social, tout en soulignant l'importance d'un réseau où se croisent décideurs, institutions, chercheurs, financiers et employeurs.

Dans son intervention, le ministre Sukon a replacé l'événement dans le cadre d'une évolution générationnelle. «À notre époque, on n'avait pas d'internet», évoquant le temps où l'orientation professionnelle se faisait par le bouche-à-oreille. Selon lui, les jeunes disposent aujourd'hui d'un nombre plus important d'options mais doivent faire des choix plus stratégiques dans un monde du travail incertain.

Il a appelé les étudiants à construire une fondation solide, capable de soutenir des transitions de carrière sur le long terme, et a mis l'accent sur les micro-credentials, désormais encadrés légalement par le Higher Education Act. Ces formations courtes et flexibles, orientées vers les compétences, doivent, a-t-il dit, contribuer à réduire l'écart entre les compétences des diplômés et celles recherchées par les employeurs. Six projets pilotes seraient en cours de développement, avec une collaboration directe entre universités et industrie pour co-concevoir et dispenser ces cours.

Le ministre Sukon a également élargi sa cible au-delà des seuls candidats au Higher School Certificate. Il a invité les élèves des grades 7, 8 et 9, ainsi que leurs parents, à venir s'informer tôt, au moment où se prennent les décisions sur les matières à l'étude. Son message a été clair : il vaut mieux observer, interroger et comprendre un métier avant de s'engager dans un parcours afin d'éviter les déceptions une fois que l'on est diplômé.

Les exposants présents, banques, universités et recruteurs, illustrent la diversité des trajectoires possibles. Amar Jeewon, Business Development Executive de la MAUBank, a présenté une campagne de financement pour les études supérieures ici comme à l'étranger, pouvant aller jusqu'à 100 %, avec un taux d'intérêts annoncé durant le symposium à 7 %, une période de remboursement pouvant aller jusqu'à 20 ans et un moratoire durant les études.

Du côté académique, Arshed Khadir Peerbocus, Admissions and Student Officer, a mis en avant l'offre de Paris-Panthéon-Assas à Maurice, avec notamment un Bachelor in Law, un BSc Economics and Finance et un LLM en International Business Law, soulignant l'intervention d'enseignants venus de Paris aux côtés de professionnels locaux.

Sur le volet mobilité, Amalsingh Badal, consultant en immigration au Canada chez Lifetime Immigration, a dit vouloir «sensibiliser» aux possibilités d'études, de travail et d'installation au Canada, en mettant l'accent sur l'avantage de la francophonie. Jevin Dussoye, Regional Director de Sable International Study Abroad Mauritius, a évoqué un accompagnement allant du choix d'universités à l'appui au visa et au logement, avec un réseau de plus de 250 universités dans 24 pays.

Jenny Marie, du département des Ressources humaines de Celeste Mauritius, a présenté une entreprise de télécommunications active dans la fibre, la cybersécurité et le cloud, avec plusieurs postes ouverts, notamment en opérations, finance, marketing et ingénierie réseau.