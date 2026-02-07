Ile Maurice: Kohler inaugure un nouveau showroom à Grand-Baie

La marque internationale Kohler pose un nouveau jalon dans son développement sur le marché local. Référence mondiale dans les équipements sanitaires et la robinetterie haut de gamme, elle a inauguré jeudi un nouveau showroom à Grand-Baie, sur la route de Chemin Vingt Pieds.

Après l'ouverture d'un premier espace d'exposition à Trianon, cette implantation dans le Nord est une façon pour le groupe de se rapprocher de ses clients, partenaires et prescripteurs dans une région qui connaît une forte dynamique résidentielle et immobilière. L'inauguration a réuni architectes, designers d'intérieur, promoteurs et professionnels du bâtiment, qui travaillent régulièrement avec les produits Kohler dans le cadre de projets résidentiels, hôteliers ou institutionnels.

Conçu comme un outil d'inspiration et de prescription, le showroom met en avant des collections combinant design contemporain, innovation technologique et performance durable. Il s'adresse à la fois aux professionnels du secteur et aux particuliers du Nord engagés dans des projets de construction ou de rénovation.

Les visiteurs peuvent y découvrir une large gamme de produits -- sanitaires, robinetterie et solutions complètes pour salles de bains -- reconnus pour leur qualité de fabrication, leur robustesse et leur durabilité. Des conseils personnalisés sont également proposés afin d'accompagner les clients dans la conception de leurs espaces.

À Maurice, Kohler est représentée par Supertech Equipment Ltd, filiale du Groupe Hyvec. La marque s'est progressivement imposée comme un partenaire de référence sur plusieurs projets majeurs, tant dans le secteur public que privé.

Selon ses représentants locaux, cette nouvelle ouverture s'inscrit dans une stratégie visant à améliorer l'expérience client, renforcer la collaboration avec les acteurs du bâtiment et accompagner les particuliers dans la création d'espaces de vie.

Avec ce showroom de Grand-Baie, Kohler entend consolider son ancrage à Maurice et répondre à une demande croissante pour des solutions sanitaires premium.