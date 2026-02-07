Ile Maurice: Les autorités démentent les rumeurs

7 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Une rumeur relayée sur les réseaux sociaux et à travers des messages anonymes sur WhatsApp affirme que «quelques cas de virus Nipah» auraient été détectés dans l'île et qu'un confinement serait envisagé. Les autorités sanitaires démentent catégoriquement et demandent à la population de ne pas partager des informations non vérifiées.

Le Dr Fazil Khodabocus, directeur par intérim des services de santé, assure qu'il s'agit d'une fausse nouvelle. «Une fake news circule... cette nouvelle est totalement fausse», répète-t-il. Il précise qu'à ce stade, aucun cas de virus Nipah n'a été enregistré dans la République de Maurice. L'objectif, selon lui, est de rassurer le public, tout en maintenant une vigilance adaptée.

Il indique qu'un plan de préparation existe déjà si un cas est détecté et que les équipes restent en alerte.

Par mesure de précaution, les autorités maintiennent en observation, et ce pendant 21 jours, les personnes arrivant du Bengale-Occidental (West Bengal) afin d'écarter tout risque de possible infection.

Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, condamne la diffusion «délibérée» de rumeurs et de fausses informations, qu'il estime susceptibles de créer la panique, la peur et l'agitation. Il affirme qu'aucun cas confirmé ou suspecté n'a été signalé et promet une communication transparente en cas d'évolution. Le public est invité à se fier uniquement aux sources officielles.

