Ile Maurice: À Cascavelle - Legends Park, l'expérience loisirs à partager en famille

À Cascavelle (shopping mall), un nouveau lieu dédié aux familles vient enrichir l'offre de loisirs de l'ouest de l'île. Ouvert en décembre 2025, Legends Park s'impose comme un concept inédit, pensé pour répondre à un double besoin souvent difficile à concilier : permettre aux enfants de s'amuser en toute sécurité, tout en offrant aux parents un véritable espace de détente.

Dans un contexte où les activités familiales adaptées à toutes les tranches d'âge restent limitées, Legends Park adopte une approche inclusive et moderne. Le parc accueille les enfants de 1 à 12 ans dans une structure de jeux sécurisée, conçue pour stimuler leur motricité, leur imagination et leur envie d'explorer, tout en respectant des normes de sécurité strictes. Chaque espace a été pensé pour permettre aux enfants de jouer librement, sous la supervision attentive d'un personnel formé.

«Nous avons imaginé Legends Park comme un lieu où les enfants peuvent s'épanouir en toute sécurité, pendant que les parents profitent d'un moment de calme et de sérénité. L'objectif était de créer un espace où toute la famille se sent à l'aise», explique Cherlaine Lebrasse, Deputy Director de Legends Park.

Au-delà des jeux traditionnels, le parc propose également une salle d'arcades réunissant des jeux ludiques et interactifs accessibles aux enfants, adolescents et adultes. Cet espace intergénérationnel favorise le partage et la complicité entre parents et enfants, dans une ambiance conviviale.

L'une des attractions phares du site est son VR Area, dédiée à la réalité virtuelle. Les visiteurs y découvrent des expériences immersives uniques, alliant technologie et divertissement. Une Quiz Room, actuellement en préparation, viendra prochainement compléter l'offre, avec des défis interactifs à relever en famille ou entre amis.

Legends Park se distingue aussi comme un lieu de célébration. Des anniversaires y sont organisés, avec des formules flexibles, privatisées ou non, permettant aux familles de profiter pleinement de l'événement sans contraintes logistiques.

Conscient que le confort des parents fait partie intégrante de l'expérience, le parc met à disposition une cafétéria et une terrasse extérieure, offrant un cadre agréable pour se détendre tout en gardant un oeil sur les enfants.

La sécurité reste au coeur du concept. L'ensemble des activités est encadré par une équipe managériale expérimentée et un personnel qualifié, incluant des membres certifiés First Aiders, capables d'intervenir rapidement si nécessaire.

«La confiance des parents est essentielle. C'est pourquoi nous avons mis un point d'honneur à former notre équipe et à assurer un encadrement professionnel à chaque instant», souligne Cherlaine Lebrasse.

Plus qu'un simple parc de loisirs, Legends Park se veut un véritable lieu de vie familial, où le jeu devient un moment de partage. En quelques mois seulement, le site s'affirme comme un nouveau point de rencontre à Cascavelle, avec l'ambition de devenir une référence du divertissement familial à Maurice.