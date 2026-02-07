Sénégal: Télécommunications - L'illusion du débit, le risque du déclin

Si le satellite apporte une solution technique indéniable, le modèle économique de Starlink génère peu de valeur locale et pose un risque de déséquilibre structurel pour l'écosystème télécom sénégalais. Présentée sous l'angle de la performance technologique et de l'inclusion numérique, une analyse économique approfondie révèle une réalité plus nuancée de cette ouverture.

À l'heure où le numérique devient un pilier du développement, la vraie question n'est pas la vitesse de connexion, mais la capacité du pays à capter, maîtriser et redistribuer la valeur créée. L'innovation n'a de sens que si elle renforce l'économie nationale (pas si elle la contourne). C'est sous ce prisme que l'autorisation accordée à Starlink pour opérer au Sénégal suscite moult interrogations, et la première est relative au cadre légal.

C'est l'un des points les plus sensibles. La réglementation impose à tout opérateur de télécommunications exerçant sur le territoire national de disposer d'une société de droit sénégalais, soumise aux lois fiscales, sociales et réglementaires du pays. Or, à ce jour et jusqu'à plus informé, Starlink ne dispose pas, officiellement, d'une entité juridique locale pleinement établie, comme l'exige la loi. La pratique est pourtant établie dans le secteur des télécommunications au Sénégal, confirmée par les appels à candidatures pour les licences 5G récentes.

La tentative d'installation observée en 2023, rapidement stoppée par les autorités, reposait précisément sur cette absence de conformité réglementaire. La question n'est donc pas anecdotique. Peut-on autoriser un acteur étranger à opérer directement sur un marché stratégique sans s'inscrire dans le cadre juridique national, alors même que les opérateurs locaux y sont strictement soumis ? On attend de voir.

Des alternatives crédibles

Le secteur des télécommunications représente environ 6 % du produit intérieur brut, et génère des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, constituant l'un des principaux contributeurs fiscaux hors hydrocarbures.

Le paradoxe est frappant. Le Sénégal dispose déjà d'opérateurs solides, expérimentés et engagés dans l'extension des réseaux. Sur les vingt dernières années, les opérateurs télécoms ont investi plus de 2 500 milliards de FCFA dans les infrastructures (réseaux mobiles, fibre, data centers, backbone national, la formation et l'innovation locale). Ces investissements constituent un stock de capital stratégique, durable et difficilement substituable, et reposent sur un modèle clair. Capter des revenus localement, payer des impôts et redevances sur le territoire, employer des ressources humaines nationales et contribuer à la structuration de l'économie numérique.

Plutôt que d'introduire un acteur dominant extérieur, des solutions alternatives existent à travers des partenariats technologiques encadrés, une intégration du satellite comme complément ciblé, une mutualisation des infrastructures, des incitations à l'investissement rural. Ces options permettent de conserver la valeur ajoutée dans l'économie locale tout en répondant aux besoins d'accès.

À l'inverse, le modèle Starlink repose sur une infrastructure spatiale entièrement développée, financée et exploitée hors du Sénégal.

Le modèle Starlink, une chaîne de valeur largement externalisée

Starlink, ce n'est pas un opérateur télécom classique, c'est avant tout un modèle industriel intégré, qui repose sur une constellation de satellites en orbite basse permettant de fournir un accès Internet rapide là où les réseaux terrestres sont absents ou défaillants. Avec cependant trois caractéristiques clés :

Infrastructure globale unique : les satellites sont lancés, opérés et pilotés par SpaceX, une société de droit américain. Aucun État client ne possède une partie du réseau ;

Service transfrontalier natif : Le signal ne « naît » pas au Sénégal, il est émis depuis l'espace, relayé vers des stations sol souvent situées hors du pays, puis redescend chez l'utilisateur ; contrôle centralisé : tarifs, conditions d'usage, priorisation du trafic, coupure éventuelle, tout est décidé hors juridiction nationale.

En somme, Starlink vend un service global standardisé, pas un réseau national. Localement, l'activité se limite à la commercialisation du service et à l'utilisation de terminaux.

Concrètement, plus de 90 % de la valeur ajoutée du service est captée hors du territoire national. Il n'y a ni construction d'infrastructures lourdes, ni centres d'exploitation, ni ingénierie locale significative. Le pays devient essentiellement un marché de consommation de services numériques importés.

Le modèle est volontairement "asset-light" au niveau local et la valeur remonte presque intégralement vers la maison mère. C'est économiquement brillant... pour Starlink. Beaucoup moins pour un État qui raisonne en PIB, emplois et fiscalité.

Un impact limité sur l'emploi et les compétences

Les opérateurs télécoms terrestres mobilisent des milliers d'emplois qualifiés : ingénieurs réseau, techniciens, développeurs, experts cybersécurité, commerciaux, sans compter les sous-traitants dans le génie civil et la maintenance. Le secteur génère environ 20 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects (sous-traitance, maintenance, distribution, services numériques). Chaque investissement majeur dans les réseaux terrestres a un effet multiplicateur sur l'emploi local et la montée en compétences techniques.

Chaque milliard de FCFA investi localement génère un effet multiplicateur sur l'emploi et les compétences. Au-delà de ses chiffres propres, le secteur télécom agit comme un facteur de productivité transversal, soutenant le commerce, les services financiers, l'agriculture connectée, l'éducation et la santé numériques. Toute fragilisation de cet écosystème a donc un impact macroéconomique bien au-delà du seul secteur.

À l'inverse, Starlink crée très peu d'emplois directs locaux, principalement commerciaux ou logistiques. Le support technique, la supervision réseau et l'ingénierie restent centralisés à l'étranger. Le transfert de compétences est marginal, limitant l'impact sur le capital humain sénégalais.

Une contribution fiscale structurellement faible

Le secteur télécom est également un pilier des recettes publiques. Les recettes fiscales totales de l'État sénégalais ont été d'environ 2 915 milliards FCFA en 2025, soit une hausse significative par rapport à 2024. Parmi ces recettes, une part non négligeable provient des secteurs fortement taxés comme les télécoms via des taxes spécifiques, la TVA, les impôts sur les sociétés, les redevances et diverses contributions. Ces flux sont directement liés à la présence juridique et opérationnelle des entreprises sur le territoire.

Entre plusieurs dizaines et potentiellement plusieurs centaines de milliards de FCFA par an proviennent directement ou indirectement du secteur des télécommunications, tant via des redevances (44,5 milliards FCFA sur une bonne performance en 2025) que via les impôts, taxes d'usage et contributions des opérateurs.

L'apport du secteur télécom est estimé, hypothèse basse, entre 300 et 400 milliards de FCFA (hypothèse haute) par an soit entre 5 et 8% du budget national.

Dans le cas d'un opérateur satellitaire étranger sans société de droit sénégalais pleinement établie, la base taxable locale est mécaniquement réduite. Les revenus sont facturés hors du pays, les bénéfices consolidés à l'international et les flux financiers échappent en grande partie à l'économie nationale. Le différentiel fiscal par rapport aux opérateurs locaux crée un biais concurrentiel difficilement justifiable.

Le risque du « crémage » social

Sur le plan social, Starlink ne répond pas aux besoins de masse. Le coût mensuel du service, estimé entre 22 000 et 30 000 FCFA, auquel s'ajoute un équipement initial dépassant 120 000 FCFA, le rend inaccessible à la majorité des ménages. À titre de comparaison, un forfait Internet mobile ou fixe classique démarre autour de 3 000 à 5 000 FCFA.

En pratique, Starlink cible une clientèle restreinte : entreprises, expatriés, sites industriels, ménages à hauts revenus. Son impact sur la réduction de la fracture numérique reste donc marginal, tandis qu'il capte des segments à forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, l'un des risques les plus significatifs est celui du crémage du marché. Starlink peut se positionner sur les clients solvables, générant un chiffre d'affaires élevé avec des coûts opérationnels très faibles. Pendant ce temps, les opérateurs locaux continuent d'assumer les investissements lourds et peu rentables nécessaires à la couverture universelle.

Une dépendance stratégique non neutre

Enfin, la question de la souveraineté numérique ne peut être ignorée. L'accès à Internet est devenu une infrastructure critique, au même titre que l'énergie ou l'eau. Confier une partie significative de cet accès à un acteur étranger, sans ancrage juridique et économique local fort, réduit la capacité de contrôle de l'État sur les flux, les prix et la continuité du service.

L'enjeu dépasse la seule question de l'Internet. Les télécommunications touchent à la sécurité, aux données et à la souveraineté numérique.