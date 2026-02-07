Relayée par une chaîne étrangère et les réseaux sociaux, l'hypothèse d'un soutien sénégalais à Macky Sall à l'ONU a déclenché une polémique. Guy Marius Sagna l'a qualifiée de « trahison envers nos martyrs », aussitôt recadré par Alioune Ibnou Abitalib Sow, Conseiller du président, qui parle de « spéculation inutile ».

Alors que les tensions suscitées par la nomination de l'ancienne Première ministre Aminata Touré au poste de coordonnatrice générale de la coalition « Diomaye Président » ne se sont pas encore totalement apaisées, une nouvelle source de divergences apparaît entre le président Bassirou Diomaye Faye et certains responsables du parti Pastef.

En cause : l'hypothèse d'un soutien du Sénégal à la candidature de l'ancien chef de l'État, Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une perspective qui passe difficilement auprès de plusieurs cadres du parti au pouvoir. Cette nouvelle controverse fait suite à la diffusion d'une vidéo relayant le compte rendu de la télévision congolaise de Brazzaville, à l'issue de l'audience accordée par le président Denis Sassou Nguesso à son homologue sénégalais, dans le cadre de la visite officielle de ce dernier en République du Congo, les 2 et 3 février derniers.

Selon ce média, les échanges entre les deux chefs d'État auraient porté sur plusieurs questions, dont celle relative au soutien de l'Union africaine à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies, en marge du 39e Sommet annuel de l'Union africaine prévu les 14 et 15 février à Addis-Abeba. Largement relayées sur les réseaux sociaux, ces images n'ont pas laissé indifférents certains partisans du régime en place, tout comme des défenseurs des droits humains.

Dans une publication sur sa page Facebook, Guy Marius Sagna, s'est montré catégorique : « Le Sénégal ne peut pas soutenir la candidature de quelqu'un qui a encouragé l'assassinat de près de 100 Sénégalais et l'emprisonnement de milliers de détenus politiques. Ce serait pire qu'une trahison envers nos martyrs et nos détenus politiques », a-t-il martelé.

Poursuivant sa dénonciation, le député de la majorité parlementaire déclare au sujet de ce supposé soutien du Sénégal à la candidature de l'ancien chef de l'État que cela constituerait « un mauvais signal envoyé à tous les dictateurs africains et non africains, et un coup de massue pour les peuples qui se battent pour leurs libertés ».

Réagissant sur sa page Facebook, Alioune Ibnou Abitalib Sow, dit Bentaleb, Conseiller spécial du président de la République, s'est démarqué de cette prise de position de son camarade de parti, qu'il n'a pas manqué de qualifier de « spéculation inutile ». Revenant sur la vidéo diffusée par la télévision congolaise de Brazzaville, il a précisé que « ce que disent ces médias n'engage qu'eux ».

Loin de s'en tenir-là, le Conseiller spécial du chef de l'État a par ailleurs tenu à rassurer le député Guy Marius Sagna quant à l'impossibilité d'un tel soutien, y compris « dans les rêves les plus fous et les cauchemars les plus sombres ».

« Au nom de quoi ce pays soutiendrait-il la candidature d'une personne susceptible d'être appelée à répondre devant notre justice pour les exactions commises sous son magistère ? Loolu xel xalaatu ko », a-t-il déclaré, avant d'insister : « Le Président que j'accompagne dans ses déplacements n'a qu'une seule préoccupation lors de ces voyages : défendre les intérêts du Sénégal. »