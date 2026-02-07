Sénégal: Université Gaston Berger de Saint-Louis - La crise des bourses ferme les restaurants

À l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la tension monte d'un cran. À l'appel de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL), un mot d'ordre de 48 heures de « Journées Sans Ticket » a été lancé pour exiger le paiement intégral des rappels de bourses. Si, lors de la première journée, les étudiants ont pu se restaurer normalement, le Centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) a annoncé la fermeture temporaire des restaurants universitaires à compter de la fin du dîner de ce vendredi 6 février 2026.

Depuis le 5 février, le campus social vit au rythme de cette mobilisation, présentée comme renouvelable. Dans un communiqué, la CESL réclame « le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit » et le « maintien des acquis, jusqu'à une révision concertée du décret n°2014-963 relatif aux allocations d'études ». Durant cette première journée d'action, aucun incident majeur n'a été signalé et le climat est resté relativement apaisé.

Les services de restauration ont ainsi fonctionné normalement, permettant aux étudiants de prendre leurs repas sans entrave. Une situation qui contrastait avec celle observée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les restaurants étaient déjà fermés le même jour. « On se restaure convenablement pour le moment, mais on craint d'être confronté à la même situation qu'à Dakar », confiait alors Amadou Ba, président de la CESL.

Cette inquiétude s'est confirmée quelques heures plus tard. Dans un communiqué publié le 6 février, le directeur du CROUS de Saint-Louis, Dr Babacar Diop, a annoncé, sur instruction du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, « la fermeture temporaire des restaurants universitaires après le dîner du vendredi 06 février 2026 ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le CROUS estime que les efforts déployés pour garantir la continuité du service de restauration « se trouvent sérieusement compromis par des actes qualifiables de sabotage et répétitifs ». L'institution se dit néanmoins ouverte à « un dialogue social constructif » en vue d'une reprise rapide des activités.

Cette décision constitue un tournant dans le bras de fer opposant étudiants et autorités universitaires. La restauration étant un pilier de la vie sur le campus, sa suspension pourrait durcir davantage la mobilisation. Du côté des étudiants, des « plans d'action » sont évoqués, sans que leur contenu ne soit encore rendu public.