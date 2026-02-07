Sénégal: Université Gaston Berger de Saint-Louis - La fermeture des restaurants universitaires met le feu au campus

La décision de la direction du Centre régional des oeuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) de fermer les restaurants universitaires a provoqué une réaction immédiate et virulente des étudiants de l'Université Gaston Berger. À peine annoncée, la mesure a déclenché une mobilisation spontanée de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL), qui a dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre et en un blocage prolongé de la route nationale n°2.

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, la direction du CROUS précise que la fermeture temporaire des restaurants, effective après le dîner du vendredi 6 février 2026, fait suite au mot d'ordre de 48 heures renouvelables de « Journées Sans Tickets » lancé par la CESL, et s'inscrit dans le cadre des instructions du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le directeur du CROUS informe ainsi l'ensemble de la communauté universitaire de la suspension des services de restauration, estimant que « tous les efforts déployés par le CROUS et l'État pour un service continu et de qualité en matière de restauration des étudiants se trouvent sérieusement compromis par ces actes, qualifiables de sabotage et répétitifs ».

Cette décision a suscité une vive colère au sein des rangs étudiants. Les responsables de la CESL ont aussitôt convoqué une assemblée générale avant d'appeler leurs camarades à descendre dans la rue. Dans l'après-midi de ce vendredi, les manifestants ont bloqué la RN2 pendant plus de deux heures, paralysant la circulation, avant que la situation ne dégénère en heurts violents avec les forces de l'ordre.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé pour rétablir l'ordre, avec la mobilisation de gendarmes appuyés par une vingtaine de pickups de la Gendarmerie nationale. Les affrontements ont été particulièrement rudes, témoignant de la crispation croissante sur le campus et de la radicalisation du mouvement.

De leur côté, les autorités du CROUS réaffirment leur volonté de privilégier l'apaisement. Elles se disent disposées à oeuvrer en faveur « d'un dialogue social constructif » entre l'ensemble des parties prenantes, dans l'objectif de parvenir à une reprise rapide des activités universitaires dans un climat serein. La date de réouverture des restaurants, précise-t-on, sera communiquée ultérieurement.