Madagascar: Hydrocarbures amont - L'État annule plusieurs permis pétroliers

L'État a procédé à l'officialisation de la résiliation des contrats de partage de production avec plusieurs compagnies pétrolières pour assainir le secteur pétrolier, les contrats conclus ayant expiré.

Quatre décrets ont été adoptés pour assainir le secteur, constater la caducité de titres miniers et reprendre des blocs inexploités, afin de préparer une nouvelle phase d'exploration et d'attirer de nouveaux investisseurs.

L'État malgache a pris une décision forte dans le secteur des hydrocarbures amont. Lors du Conseil des ministres du 5 février 2026, l'État a prononcé l'annulation de plusieurs contrats miniers et de contrats de partage de production (CPP) ayant expiré ou n'ayant pas été respectés par les opérateurs.

Les décrets adoptés se répartissent en quatre catégories : annulation de titres miniers attribués à l'Omnis ; quatre titres ont été retirés car ils ne pouvaient plus être utilisés par les opérateurs. Annulation de contrats de partage de production (CPP) : certains contrats, signés entre l'Omnis et des compagnies pétrolières internationales, ont été annulés pour non-respect des engagements.

Constat de caducité des titres miniers : dix-sept titres ont été déclarés caducs, principalement parce que la durée légale était arrivée à expiration et que l'opérateur n'avait pas demandé de renouvellement. Fin de contrats de partage de production en cours : vingt contrats ont été officiellement clôturés, avec restitution des blocs à l'État, afin de préparer une nouvelle phase d'exploration.

Comme l'a partagé ce jeudi 29 janvier 2026 au Mining Business Center (MBC) d'Ivato Carl Andriamparany, cette action est avant tout une question de transparence et de bon fonctionnement du secteur : « Certains partenaires se sont retirés faute de résultats satisfaisants, tandis que d'autres n'ont pas honoré leurs engagements contractuels. Cette opération vise à libérer le potentiel pétrolier et gazier de Madagascar et à préparer l'avenir. »

Des exemples de remise à plat

Seul le bloc de Tsimiroro reste actif, avec Madagascar Oil comme unique détenteur d'un contrat de partage de production couvrant l'exploration et l'exploitation. Les autres blocs restent sous la gestion de l'Omnis, prêts pour de nouvelles explorations et de nouveaux partenaires.

Le bloc Belo Profond Nord, dans le bassin de Morondava/Melaky, illustre bien cette politique. Attribué en août 2015 à CB World Trade Natural Energy Ltd, il était lié à un titre minier d'exploration d'hydrocarbures n° 01/16/TM, dont l'expiration était fixée au 23 avril 2024. L'opérateur n'ayant pas demandé de renouvellement et ne remplissant plus ses obligations, l'Omnis a proposé son annulation.

D'autres exemples montrent la même situation : Petromad Incorporation, dans la région de Bezaha, avait vu son titre minier expirer en juillet 2015 sans restitution. Pour ces titres annulés, le site redevient propriété de l'État, et tout opérateur souhaitant y revenir doit suivre une nouvelle procédure.