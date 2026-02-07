Madagascar: Vie de parti - Défection en vue au sein du TIM

Un départ annoncé. Alors que le parti « Tiako i Madagasikara » (TIM) entame la redynamisation de sa base politique, des informations faisant état d'un malaise en son sein se chuchotent. Un malaise qui aurait décidé l'une de ses figures à quitter ses rangs.

Selon l'un de ses proches, Pierrot Botozaza, ancien vice-Premier ministre chargé de l'Économie et de l'Industrie, « va quitter le parti TIM. Il compte officialiser sa décision incessamment ». Contacté pour confirmation, l'ancien membre du gouvernement n'a pu être joint. Toutefois, selon les informations, il prévoit de tenir une conférence de presse à cet effet prochainement. Il y abordera également la question de son avenir politique.

Pierrot Botozaza a intégré le parti TIM en 2003. Il y a essentiellement fait ses armes politiques. Ancien directeur général de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT), il a également été ministre des Transports et député de Toamasina I au nom du TIM. Depuis quelques années, il semble s'être mis en retrait du « Tiako i Madagasikara » et de la scène politique. En 2019, par exemple, il s'est présenté aux législatives sous une couleur indépendante.

La source avisée affirme, pourtant, que Pierrot Botozaza « est toujours un membre actif du TIM, il était présent et a joué un rôle dans l'organisation des cérémonies de présentation de voeux à Tanjombato et à Toamasina ». Des attitudes et agissements autour de ces deux événements auraient décidé l'ancien membre du gouvernement à claquer la porte de l'ancienne formation politique au pouvoir.