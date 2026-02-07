Madagascar: Poursuite judiciaire - Le pays veut l'extradition de Mamy Ravatomanga

7 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Extradition. Le mot a été prononcé hier par Fanirisoa Ernaivo, ministre de la Justice, face à la presse mauricienne. Une procédure que Madagascar requiert des autorités mauriciennes concernant Mamy Ravatomanga, homme d'affaires.

En déplacement officiel à Maurice depuis jeudi, la garde des sceaux a tenu une conférence de presse, suivie d'une interview, hier. Durant ces rendez-vous médiatiques, le dossier Mamy Ravatomanga a longuement été abordé. « Une fois que la procédure judiciaire à Maurice sera terminée, nous demandons qu'il soit extradé à Madagascar », déclare la ministre Ernaivo, en réponse aux questions de la presse mauricienne.

Dans l'interview qu'elle a accordée à la Defimedi.info, la ministre de la Justice renchérit en soutenant: « Nous réclamons l'extradition, mais seulement lorsque Maurice en aura terminé avec les enquêtes judiciaires ».

La garde des sceaux ajoute alors que « ce n'est pas une urgence. S'il n'y avait pas ces enquêtes à Maurice, nous aurions demandé son extradition immédiate, mais comme il y a des enquêtes en cours, nous ne sommes pas pressés de le rapatrier. Il peut rester à Maurice le temps qu'il faut afin qu'on puisse ressortir la vérité sur ce qu'on lui reproche ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, Madagascar veut également le rapatriement des fonds qui sont supposés avoir été détournés par l'homme d'affaires et qui se trouvaient à Maurice. Des enquêteurs malgaches font également partie de la délégation conduite par la ministre Ernaivo. Selon ses explications, ils vont mener une enquête sur place, en collaboration avec les autorités mauriciennes, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale. Une enquête concernant le dossier Mamy Ravatomanga. Accusé de blanchiment de capitaux et de trafic d'influence, l'homme d'affaires est en détention préventive à Maurice depuis le mois de novembre.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.