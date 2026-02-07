Madagascar: Poursuite judiciaire - Le pays veut l'extradition de Mamy Ravatomanga

Extradition. Le mot a été prononcé hier par Fanirisoa Ernaivo, ministre de la Justice, face à la presse mauricienne. Une procédure que Madagascar requiert des autorités mauriciennes concernant Mamy Ravatomanga, homme d'affaires.

En déplacement officiel à Maurice depuis jeudi, la garde des sceaux a tenu une conférence de presse, suivie d'une interview, hier. Durant ces rendez-vous médiatiques, le dossier Mamy Ravatomanga a longuement été abordé. « Une fois que la procédure judiciaire à Maurice sera terminée, nous demandons qu'il soit extradé à Madagascar », déclare la ministre Ernaivo, en réponse aux questions de la presse mauricienne.

Dans l'interview qu'elle a accordée à la Defimedi.info, la ministre de la Justice renchérit en soutenant: « Nous réclamons l'extradition, mais seulement lorsque Maurice en aura terminé avec les enquêtes judiciaires ».

La garde des sceaux ajoute alors que « ce n'est pas une urgence. S'il n'y avait pas ces enquêtes à Maurice, nous aurions demandé son extradition immédiate, mais comme il y a des enquêtes en cours, nous ne sommes pas pressés de le rapatrier. Il peut rester à Maurice le temps qu'il faut afin qu'on puisse ressortir la vérité sur ce qu'on lui reproche ».

Par ailleurs, Madagascar veut également le rapatriement des fonds qui sont supposés avoir été détournés par l'homme d'affaires et qui se trouvaient à Maurice. Des enquêteurs malgaches font également partie de la délégation conduite par la ministre Ernaivo. Selon ses explications, ils vont mener une enquête sur place, en collaboration avec les autorités mauriciennes, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale. Une enquête concernant le dossier Mamy Ravatomanga. Accusé de blanchiment de capitaux et de trafic d'influence, l'homme d'affaires est en détention préventive à Maurice depuis le mois de novembre.