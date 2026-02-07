Madagascar: Visite de courtoisie - Les députés du Nord exposent leurs priorités au Premier ministre

7 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Les députés de la province d'Antsiranana ont effectué, mercredi, une visite de courtoisie auprès de Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, au palais d'État de Mahazoarivo. Cette rencontre a permis aux élus du Nord de dresser un état des lieux des priorités économiques, sociales et environnementales de la partie septentrionale de Madagascar, tout en plaidant pour une accélération de plusieurs projets structurants.

Au coeur des échanges figuraient les infrastructures portuaires, considérées comme essentielles au développement régional. Les députés ont notamment insisté sur la nécessité de réhabiliter trois ports stratégiques, à savoir celui de Saint-Louis à la Sirama, le port de Vohémar et celui d'Antalaha. Ces ports sont présentés comme des leviers stratégiques dans le renforcement des échanges commerciaux et le désenclavement de plusieurs localités dans la province d'Antsiranana.

La question des infrastructures de transport a également été largement abordée. La remise en état du pont d'Ifasy a été qualifiée d'urgence, tandis que, dans la région SAVA, les élus ont attiré l'attention sur la dégradation des axes routiers reliant Antalaha à Marofinaritra, ainsi que sur les routes desservant les communes rurales autour des chefs-lieux de district.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le district d'Antsiranana II, l'état de la ceinture routière de la montagne d'Ambre requiert, selon eux, une attention particulière du gouvernement.

Par ailleurs, les députés ont rappelé que les projets d'adduction d'eau potable et d'extension du réseau électrique restent en attente de mise en oeuvre dans le district de Vohémar. Ils ont aussi signalé que plusieurs installations solaires, mises en place de manière précipitée dans certaines villes, demeurent partiellement inopérantes faute de batteries adaptées.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.