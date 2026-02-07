Madagascar: Visite de courtoisie - Les députés du Nord exposent leurs priorités au Premier ministre

Les députés de la province d'Antsiranana ont effectué, mercredi, une visite de courtoisie auprès de Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, au palais d'État de Mahazoarivo. Cette rencontre a permis aux élus du Nord de dresser un état des lieux des priorités économiques, sociales et environnementales de la partie septentrionale de Madagascar, tout en plaidant pour une accélération de plusieurs projets structurants.

Au coeur des échanges figuraient les infrastructures portuaires, considérées comme essentielles au développement régional. Les députés ont notamment insisté sur la nécessité de réhabiliter trois ports stratégiques, à savoir celui de Saint-Louis à la Sirama, le port de Vohémar et celui d'Antalaha. Ces ports sont présentés comme des leviers stratégiques dans le renforcement des échanges commerciaux et le désenclavement de plusieurs localités dans la province d'Antsiranana.

La question des infrastructures de transport a également été largement abordée. La remise en état du pont d'Ifasy a été qualifiée d'urgence, tandis que, dans la région SAVA, les élus ont attiré l'attention sur la dégradation des axes routiers reliant Antalaha à Marofinaritra, ainsi que sur les routes desservant les communes rurales autour des chefs-lieux de district.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le district d'Antsiranana II, l'état de la ceinture routière de la montagne d'Ambre requiert, selon eux, une attention particulière du gouvernement.

Par ailleurs, les députés ont rappelé que les projets d'adduction d'eau potable et d'extension du réseau électrique restent en attente de mise en oeuvre dans le district de Vohémar. Ils ont aussi signalé que plusieurs installations solaires, mises en place de manière précipitée dans certaines villes, demeurent partiellement inopérantes faute de batteries adaptées.