Madagascar: Astronomie - Une éclipse solaire partielle au pays

7 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Madagascar s'apprête à revivre un événement astronomique. Une éclipse solaire partielle sera observable, depuis Madagascar, le 17 février, selon l'observatoire astronomique École du monde de Besely Madagascar, cette semaine. « Lors de cet événement, la Lune passera entre la Terre et le Soleil, masquant une partie du disque solaire. L'obscuration (la surface du Soleil couverte) variera selon votre position géographique, étant plus importante dans le Sud du pays », selon sa précision.

Le maximum de l'éclipse se produirait entre 16h 24 et 16h 40 selon votre position, avec une couverture du disque solaire allant de 10 % au Nord, à 20 % à Antananarivo et à près de 30 % à Tolagnaro. « Cette éclipse solaire partielle ne provoquera pas d'obscurité », note le professeur Charles Ratsifaritana, astrophysicien. Il recommande à la population de prendre des précautions lors de l'observation de ce phénomène.

« Il faut éviter de l'observer directement à l'œil nu, car cela peut avoir des répercussions sur la santé oculaire », enchaîne la source. L'utilisation des lunettes « spécial éclipse » certifiées (norme ISO 12312-2) est recommandée. Les lunettes de soleil classiques, les radiographies ou les verres fumés sont totalement inefficaces. L'utilisation des instruments optiques, comme les jumelles ou le télescope sans un filtre solaire approprié placé à l'avant de l'appareil, est aussi déconseillée.

