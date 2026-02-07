Madagascar: Circulation - Réouverture de la RN7 à Ambositra

La circulation sur la Route nationale n°7 à Tsarasaotra, Ambositra, a été rouverte. Les travaux d'installation du pont modulaire métallique au PK 236+700 sont désormais terminés.

« La route a été ouverte dès 7 heures ce matin (ndlr : hier matin), alors que la réouverture était initialement prévue à midi. L'équipe a travaillé toute la nuit, ce qui a permis de terminer les travaux avant l'heure prévue », a indiqué hier Vivian José Rakotonirina, directeur régional des Travaux publics pour la région d'Amoron'i Mania.

La circulation est désormais rétablie, malgré d'importantes files de véhicules constatées après la fermeture de la route depuis jeudi à 6 heures du matin. Cette coupure était nécessaire pour le montage du pont modulaire métallique.

Ce nouveau pont a été installé en urgence, suite à la menace d'effondrement de l'ancien ouvrage, observée depuis lundi. Selon les informations, le pont précédent était endommagé par l'usure, aggravée par des surcharges répétées et les fortes pluies apportées par le cyclone Fytia. La réparation complète de cette infrastructure nécessiterait encore des études approfondies. Aucune date n'a pour le moment été communiquée pour le lancement des travaux de réhabilitation.