Madagascar: Judo/Grand slam de Paris - Cinq combattants malgaches engagés

Première compétition internationale majeure. Madagascar sera représenté par cinq combattants, deux combattantes locales et trois expatriés au Grand Slam de Paris ce week-end dans la capitale française. La compétition s'étalera les samedi 7 et dimanche 8 février à l'Accor Arena, l'ancien palais omnisports de Paris Bercy. Les porte-fanions du pays seront formés par différentes catégories d'âge ayant différent parcours international. Ils sont déjà tous sur place.

Les combattantes locales, Laura Aina Rasoanaivo Razafy engagée chez les -70kg et Hajanirina Zo Andrimbololona chez les -78kg ont quitté le pays jeudi et ont débarqué dans la ville parisienne hier. Les deux judokates du club Saint-Michel, Laura Rasoanaivo et Hajanirina Zo Andrimbololona, sont parmi les plus expérimentées. Elles sont ces dernières années intouchables avec leur titre de championne de Madagascar dans leur catégorie respective. L'olympienne de Paris 2024, est multiple championne d'Afrique des juniors et seniors, et médaillée d'argent au Grand Slam de Qingdao en Chine en septembre.

Jour-J

Ce Grand Slam servira pour elle de préparation en vue des circuits qualificatifs aux jeux olympiques de Los Angeles en 2028 qui seront lancés officiellement au mois de juin.

L'inamovible championne nationale des -78kg, Zo Andrimbololona avait quant à elle brillé d'avoir décroché la médaille d'argent à l'Open d'Abidjan en décembre, et médaille d'or à l'Open international de Saint-Denis de la Réunion en février 2025. Elles monteront sur le tatami à la deuxième journée, ce dimanche 8 février. Deux des trois expatriés entreront en lice dès le premier jour, ce samedi.

Entre autres, le doyen de l'équipe, Sandaniaina Andrianjakavelo âgé de 35 ans, est engagé dans la catégorie -60kg. Il était classé septième au championnat du monde des vétérans en novembre 2025. Âgé de 24 ans, Allo Mickael Jean Andriamampianina combattra ce jour dans la catégorie -66kg.

Et le judoka du Saint-Michel, Lova Mahaisoa Randrianasolo, âgé quant à lui de 22 ans évoluera dans la catégorie -81kg et entrera en lice demain. Lova remportait la médaille de bronze au championnat d'Afrique des juniors en 2022 et était classé cinquième au sommet continental des juniors en 2023. Le Grand Slam de Paris réunit plus de cinq cents judokas venant de quatre-vingt-un pays du monde entier.