Afrique de l'Est: Football féminin - Six expatriées présélectionnées

La Grande Île sera présente à la 13e édition du championnat de la Cosafa de football féminin des seniors. La compétition se tiendra du 18 février au 1er mars à Polokwane, en Afrique du Sud. Onze nations disputeront la version 2026 de ce rendez-vous zonal de l'Afrique australe. D'après le tirage au sort de mercredi, Madagascar évoluera dans le groupe C avec la Namibie et le Mozambique.

Les Barea changeront de coach cette fois, car la Fédération a nommé au poste d'entraîneur Emile Randriamirado. Quarante-six présélectionnées, dont six expatriées des Comores et de France, devraient procéder au regroupement normalement depuis hier jusqu'au 16 février. Les présélectionnées locales sont issues du championnat national version 2025. La liste des vingt-trois retenues pour faire le déplacement devrait être ainsi connue à la fin du regroupement, le 16 février.

Les onze pays engagés sont répartis en deux poules de quatre et une poule de trois. Madagascar a été tiré dans le groupe de trois avec la Namibie, médaillée d'argent en 2006, et le Mozambique, médaillé de bronze en 2023. Seules les équipes leaders de chaque groupe ainsi que la meilleure deuxième se qualifieront en demi-finales. Lors de sa précédente participation en octobre 2024, Madagascar était éliminé en phase de groupe.