Madagascar: Littérature - Johary Ravaloson raconte le pays en 80 mots

Publié le 5 février 2026, 80 mots de Madagascar de Johary Ravaloson proposent une traversée sensible et engagée de la culture malagasy à travers la puissance du langage.

Explorer un pays par ses mots, leurs silences et leurs résonances : telle est l'ambition de 80 mots de Madagascar, nouvel ouvrage de Johary Ravaloson, juriste de formation, plasticien, écrivain et éditeur malgache. À travers quatre-vingts termes soigneusement choisis, la plupart en malagasy, l'auteur en donne le sens, les usages et leur portée culturelle pour nous, Malagasy, et fait ainsi découvrir Madagascar dans toute sa complexité historique, sociale et identitaire.

Figure marquante de la littérature malgache contemporaine, Johary Ravaloson s'inscrit dans une démarche de préservation et de transmission d'un patrimoine linguistique fragilisé par l'oubli et la domination linguistique. Les mots deviennent ici des outils de résistance, capables de dire à la fois les tensions du présent et la profondeur d'une identité collective.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De A comme Alefa à Z comme Zavatra, chaque entrée ouvre une porte sur des paysages, des arbres emblématiques, des valeurs sociales, mais aussi sur des réalités plus sombres. Le mot kolikoly (corruption) est ainsi présenté comme l'antithèse du fihavanana, principe fondamental de solidarité inscrit au coeur de la société malagasy. À l'inverse, l'auteur forge le néologisme fahasamihafanaina pour traduire la biodiversité exceptionnelle de l'île, aujourd'hui menacée par les impératifs du développement.

Réflexion

D'autres mots, tels qu'embona (mélancolie) ou boky (livre), interrogent le rapport à l'exil, à la mémoire et à la lecture dans une société profondément communautaire. L'ouvrage est également traversé par une réflexion sur l'histoire et l'actualité, nourrie par le sentiment d'un « paradis perdu » et par l'observation lucide des mutations contemporaines, notamment politiques.

Se définissant comme un Malagasy revendiquant aussi la langue française, Johary Ravaloson mobilise sa connaissance fine de la sémantique, de l'étymologie et des usages du malagasy. Il met en lumière les glissements de sens permis par cette langue agglutinante, comme fandriampahalemana, littéralement « le temps où l'on dort la nuit », aujourd'hui compris comme « la paix ».

Au coeur de cette démarche se trouvent également les hainteny, formes poétiques brèves essentielles à la philosophie malagasy, auxquelles l'auteur redonne une place centrale. À l'instar de Jean Paulhan, qui en soulignait la portée sociale et poétique, Johary Ravaloson montre comment ces paroles sages révèlent l'envers d'une culture à travers ses propres lois du langage.

Avec 80 mots de Madagascar, l'auteur offre bien plus qu'un recueil lexical : une invitation à écouter une langue vivante, à en saisir le génie et à reconnaître la richesse d'un patrimoine immatériel d'une rare profondeur.