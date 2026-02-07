Madagascar: SKI - JO d'hiver 2026 - Mialitiana Clerc et Mathieu Gravier prêts à rebondir

Madagascar au rendez-vous de l'ouverture à Milan-Cortina. Quatre ans après Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver font leur retour en Europe. L'Italie lance une édition 2026 ambitieuse et spectaculaire, allant de Milan aux sommets des Dolomites, avec la présence remarquée de la délégation malgache lors de la cérémonie d'ouverture.

Malgré l'absence de neige sur la Grande Île, Madagascar reste fidèle à son engagement olympique. «La délégation malgache est bien installée et Mathieu Gravier a déjà effectué son premier entraînement», confie Philippe Razanakolona, vice-président de la Fédération malgache de ski.

Moment fort de cette entrée en scène : la cérémonie d'ouverture verra deux porte-drapeaux malgaches défiler, symboles de l'égalité et de la relève sportive.

« Pour la cérémonie d'ouverture, Mathieu et Mia sont les deux porte-drapeaux... un athlète masculin et une athlète féminine », précise le dirigeant. Mathieu Gravier et Mialitiana Clerc porteront ainsi les couleurs nationales devant le monde entier.

Si la délégation est modeste en nombre, elle est riche de sens, rappelant que l'esprit olympique transcende les frontières climatiques et géographiques. Une fois encore, Madagascar affirme sa place sur la scène olympique hivernale, et ses deux athlètes sont prêts à relever les défis qui les attendent.