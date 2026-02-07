Madagascar: SKI - JO d'hiver 2026 - Mialitiana Clerc et Mathieu Gravier prêts à rebondir

7 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Madagascar au rendez-vous de l'ouverture à Milan-Cortina. Quatre ans après Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver font leur retour en Europe. L'Italie lance une édition 2026 ambitieuse et spectaculaire, allant de Milan aux sommets des Dolomites, avec la présence remarquée de la délégation malgache lors de la cérémonie d'ouverture.

Malgré l'absence de neige sur la Grande Île, Madagascar reste fidèle à son engagement olympique. «La délégation malgache est bien installée et Mathieu Gravier a déjà effectué son premier entraînement», confie Philippe Razanakolona, vice-président de la Fédération malgache de ski.

Moment fort de cette entrée en scène : la cérémonie d'ouverture verra deux porte-drapeaux malgaches défiler, symboles de l'égalité et de la relève sportive.

« Pour la cérémonie d'ouverture, Mathieu et Mia sont les deux porte-drapeaux... un athlète masculin et une athlète féminine », précise le dirigeant. Mathieu Gravier et Mialitiana Clerc porteront ainsi les couleurs nationales devant le monde entier.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si la délégation est modeste en nombre, elle est riche de sens, rappelant que l'esprit olympique transcende les frontières climatiques et géographiques. Une fois encore, Madagascar affirme sa place sur la scène olympique hivernale, et ses deux athlètes sont prêts à relever les défis qui les attendent.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.