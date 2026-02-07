Madagascar: Ouvrage - Ny diarin'i Anne Frank dans les rayons des bibliothèques

La version malgache du Journal d'Anne Frank a été présentée officiellement le 4 février 2026 à la Bibliothèque nationale d'Anosy, avant d'être distribuée dans les bibliothèques d'Antananarivo et des provinces.

Livre parmi les plus lus au monde, traduit en plus de 70 langues et inscrit depuis 2009 au Registre international de la Mémoire du monde de l'Unesco, le Journal d'Anne Frank continue de marquer les consciences par la force de son témoignage et son message d'espoir pour l'humanité.

C'est cette portée universelle qui a conduit deux figures reconnues de la littérature nationale, Mme Michèle Rakotoson et M. Riambola Mitia, à en proposer une traduction en langue malgache. Ce récit poignant d'une adolescente juive contrainte de se cacher avec sa famille durant la Seconde Guerre mondiale est désormais accessible au public malgache sous le titre Ny diarin'i Anne Frank.

La présentation officielle et la remise de l'ouvrage ont eu lieu le mercredi 4 février 2026 à la Bibliothèque nationale d'Anosy, lors d'une cérémonie organisée sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture, à l'initiative de Vision Madagascar VIMA. À cette occasion, des exemplaires ont été remis aux bibliothèques de la capitale, des régions ainsi qu'à plusieurs établissements scolaires, afin de favoriser un large accès à cette oeuvre majeure du patrimoine intellectuel mondial.

Ce projet culturel et éducatif s'inscrit dans la vision de son initiateur, M. Zouzar Bouka, qui ambitionne de rendre accessibles aux Malgaches les grandes oeuvres universelles. Si le livre ne relève pas directement de la culture malgache, son message centré sur l'espoir, la dignité humaine et le développement personnel justifie pleinement sa diffusion auprès du public local.

Au-delà de la mise à disposition d'un classique mondial, cette initiative vise également à promouvoir la langue malgache et à encourager la lecture en teny gasy. Elle s'inscrit dans la continuité des grandes traductions littéraires menées par des écrivains malgaches tels que Dox, Rabearivelo ou Johary Ravaloson, qui ont contribué à enrichir la langue nationale par l'adaptation d'oeuvres étrangères.

La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de la Communication et de la Culture, accompagné de hauts responsables du ministère et de partenaires du projet, marquant une étape significative dans la valorisation de la lecture, de la mémoire et de la transmission des valeurs humaines aux générations futures.