Madagascar: Ampasapito - Un jeune homme succombe aux fumées de charbon

Un drame s'est produit hier matin à Ampasapito. Un jeune homme de 19 ans, prénommé Anja, a été retrouvé mort dans la petite pièce où il dormait, attenante à une échoppe de vente de saucisses près du rond-point.

La porte, restée close, a dû être forcée de l'extérieur pour accéder à la victime. Selon les premières constatations, il aurait succombé à une asphyxie provoquée par les fumées de charbon de bois. Les policiers de la Brigade criminelle, assistés du Bureau municipal d'hygiène (BMH), ont procédé aux investigations et organisé le transfert du corps vers la morgue de l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

La famille, bouleversée, a annoncé qu'elle prendrait en charge le rapatriement du corps vers Analavory avant toute autre démarche. Les habitants du quartier, surpris de ne pas voir Anja le matin et de constater la fermeture inhabituelle de sa chambre, ont été témoins de la découverte macabre.

Ce décès survient dans un contexte particulièrement douloureux pour les proches. En septembre 2025, le neveu de la victime, employé dans le même commerce, avait déjà perdu la vie dans des circonstances identiques, asphyxié par les fumées de charbon de bois. À cette époque, Anja lui-même avait été admis en réanimation au Centre hospitalier de Soavinandriana et avait pu être sauvé. Aujourd'hui, il a succombé à son tour au même danger, dans le même lieu.