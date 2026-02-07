Madagascar: Diplomatie - Ballet d'Ambassadeurs à Iavoloha, Tsimbazaza et Anosy

Entre Berlin, Tokyo et Londres, Antananarivo devient le centre de gravité des convoitises internationales, mêlant promesses de développement et rigueur.

Le régime de la Refondation semble avoir le vent en poupe sur l'échiquier international. En l'espace de quelques jours, Antananarivo est devenue le théâtre d'un ballet diplomatique intense, voyant se succéder au Palais d'État et dans les ministères les représentants de Berlin, Tokyo et Londres. Entre soutien politique, coopération économique et exigences de bonne gouvernance, la Grande Île affine ses alliances.

Partenariats stratégiques

L'actualité diplomatique a été particulièrement dense cette semaine. Jeudi dernier, c'est du côté d'Anosy que les regards se sont tournés. La ministre des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa, a reçu en audience S.E.M. Oliver Knoerich, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Au menu des discussions : le processus de Refondation.

Berlin, par la voix de son diplomate, a réitéré son soutien indéfectible aux réformes en cours, tout en ouvrant la porte à de nouveaux partenariats stratégiques. L'Allemagne, candidate au Conseil de sécurité de l'ONU (2027-2028), a pu mesurer le plaidoyer malgache pour une meilleure prise en compte des préoccupations africaines dans le concert des nations.

Nouvelle étape

Le sommet de cette valse diplomatique s'est joué à Iavoloha, la même journée. Le président de la Refondation, Michaël Randrianirina, a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Japon, S.E.M. Hitoshi Tojima. Cette cérémonie solennelle marque une nouvelle étape dans les relations entre Antananarivo et Tokyo.

Qualifié de « stratégique », ce partenariat devrait se traduire par des projets d'envergure impactant directement le quotidien de la population. Le Japon confirme ainsi sa place de partenaire privilégié dans le développement infrastructurel et économique de l'île.

Appuis classiques

Enfin, le Palais de Tsimbazaza n'est pas resté en marge. Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Royaume-Uni, Patrick Lynch, le lundi 02 février 2025. Si Londres maintient ses appuis classiques (santé, éducation, environnement), le diplomate britannique n'a pas mâché ses mots sur les attentes de la communauté internationale.

Élections transparentes, liberté d'expression et lutte acharnée contre la corruption : tels sont les trois piliers sur lesquels le Royaume-Uni conditionne la relance économique. Un message clair adressé aux acteurs locaux : le soutien technique et financier est là, mais la rigueur morale doit être au rendez-vous pour sortir Madagascar de la pauvreté.