Afrique de l'Est: Ministère de la justice - Pour une révision de l'accord d'entraide judiciaire entre Madagascar et Maurice

Une extradition de Mamy Ravatomanga est liée à la décision de la justice mauricienne. Elle ne sera pas immédiate.

Madagascar entend redéfinir les termes de sa coopération judiciaire avec Maurice. En visite officielle à Port-Louis, la ministre malgache de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, la volonté du gouvernement de réviser l'accord de coopération judiciaire signé entre les deux États.

Une remise à plat assumée d'un texte conclu en 2019 et entériné par l'Assemblée nationale, mais que les autorités actuelles estiment désormais inadapté aux enjeux judiciaires et financiers du moment. Si aucun calendrier précis n'a été avancé, l'initiative marque une nouvelle étape dans les relations judiciaires entre Antananarivo et Port-Louis.

Dès l'entame, le message est clair. L'Exécutif malgache veut apporter sa touche aux termes de l'accord en vigueur. Selon Fanirisoa Ernaivo, Madagascar souhaite y introduire plusieurs amendements, en particulier sur les dispositions relatives au rapatriement des fonds. Derrière cette formulation technique se cache un enjeu stratégique, notamment celui de renforcer la capacité de l'État malgache à récupérer des avoirs liés à des procédures judiciaires transnationales, dans un contexte marqué par la lutte contre les flux financiers illicites et les dossiers sensibles impliquant des opérateurs économiques de premier plan.

« La restitution au peuple malagasy des fonds acquis de manière illicite à Madagascar constitue une exigence de justice », a d'ailleurs souligné le directeur des poursuites publiques auprès du ministère mauricien de la Justice, Rashid Amine, lors de sa rencontre avec Fanirisoa Ernaivo, selon les informations du ministère de la Justice. Toutefois, selon le ministère de la Justice, ce haut responsable mauricien a précisé que « toutes les démarches (de restitution des fonds) doivent impérativement être précédées de décisions de condamnation rendues conformément à la loi, ce qui requiert du temps ainsi qu'une coopération étroite et rigoureuse entre l'Exécutif, les juridictions et les institutions malagasy concernées, notamment le SAMIFIN, le PAC, le BIANCO et l'ARAI ».

Prudente

La question de l'extradition de Mamy Ravatomanga s'est imposée comme l'un des points centraux de la mission malgache à Maurice. La ministre de la Justice a confirmé que le gouvernement souhaite voir l'homme d'affaires extradé vers Madagascar. Actuellement détenu à la prison de Melrose, Mamy Ravatomanga fait l'objet de procédures judiciaires en cours sur le sol mauricien. La délégation conduite par Fanirisoa Ernaivo a également rencontré les autorités mauriciennes afin d'aborder ce dossier, notamment avec le ministre mauricien des Affaires étrangères, Dhananjay Ramful.

Sur ce point, la ministre malgache s'est toutefois montrée prudente. L'extradition n'est ni immédiate ni automatique. « Quand les procédures judiciaires à Maurice sont épuisées concernant son cas, et que les autorités mauriciennes estiment qu'il est libérable, nous souhaitons à ce moment que Mamy Ravatomanga soit extradé au pays », a-t-elle déclaré. Une position qui souligne la dépendance de Madagascar aux décisions de la justice mauricienne et, plus largement, aux cadres juridiques internationaux qui encadrent les extraditions.

La délégation malgache affirme avoir également examiné la situation des ressortissants malgaches détenus à Maurice, notamment ceux qui souhaitent être admis à Madagascar. Cette question, souvent reléguée au second plan, renvoie pourtant à la dimension humaine de la coopération judiciaire et pénitentiaire entre les deux États, ainsi qu'à la capacité des accords existants à répondre aux attentes des détenus et de leurs familles.