Madagascar: Midirama - Passé interchangé

Habitués en cette période de l'année d'alertes cycloniques nous nous remettons toujours mal des dégâts causés. Les trombes d'eau et vents violents provoquent des inondations. Des habitations détruites, des arbres abattus, des routes coupées, les pannes d'électricité sont le lot de sinistres cauchemardesques sans parler évidemment de populations se trouvant sans abris.

Fytia (c'est le dernier phénomène climatique) cette fois-ci après son entrée du territoire entre Besalampy et Mahajanga puis s'est déplacé Sud-Sud-Est a ravage pour ainsi dire plusieurs régions dont principalement Boeny, Melaky et Betsiboka a impacté les Hautes terres (Districts de Fenoarivobe, d'Ankazobe, d'Anjozorobe, d'Analamanga). La capitale n'a pas échappé aux quartiers continuellement recouverts d'eau en pareils cas. Antananarivo s'est ainsi retrouvée privée d'électricité des heures durant.

Comme un malheur ne vient jamais seul, Le Mpox ou la variole du singe, un mal qui nous a remis en mémoire le covid-19, depuis son apparition sur l'ile depuis la mi-décembre de l'an dernier semble heureusement être moins mortel. En effet, selon les chiffres diffuses le 28 janvier on a noté au total 554 cas notifiés dont la majorité est issue des régions Boeny (293 cas notifiés} et Analamanga (87 cas notifiés) mais il reste que jusqu' à ce jour, aucun décès lia au Mpox n'a été enregistré a Madagascar.

Au chapitre politique ou plutôt juridico-politique, les diabolisés d'hier recouvrent une odeur de sainteté aujourd'hui et inversement, il n'y a pas si longtemps les vertueux ou considérés comme tels, se retrouvent aujourd'hui enduits de goudron et de plumes. Comment on en est arrivé à cette inversion de caractères ? Au bout du fil, il y a les marionnettistes que sont les politiques et la scène, les réseaux sociaux.

C'est ainsi par exemple que le sieur Koufaly Daya, hier encore considéré avant comme un brigand a l'égal d'un voleur de poules, s'est vu son blason redoré maintenant et inversement Mamy Ravatomanga, le prince charmant d'avant est devenu un misérable bagnard ce jour, « l'un remplace l'autre ». Comme on lit sur les avis de recherche « le dernier domicile connu » a changé. Il en est de même du duo Raissa-Ntsay et d'autres sont aussi mis à jour. Ainsi va la vie politique, Facebook (ou réalité) opère une chirurgie esthétique.

Pas loin de chez nous, un ilot émerge de la mer ou de notre mémoire. « Océan Indien Zone de paix ! » slogan longtemps claironné par nos anciens dirigeants au temps fort de la guerre froide. Donald Trump nous rappelle que l'ile de Diego Garcia - une base américaine - lui appartient bien que l'archipel des Chagos dont l'ile fait partie ait été rétrocédé par la Couronne britannique à Maurice. Ce qui nous penser aux iles éparses, mais vérité outre-manche ne l'est pas sur le continent.