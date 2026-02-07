Madagascar: Sureté aéroportuaire - Partenariat renforcé entre la Gendarmerie Nationale et Ravinala Airports

Ravinala Airports renforce la collaboration avec la Gendarmerie Nationale en matière de préservation de la sûreté aéroportuaire.

La protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, plus connus sous le nom d'actes malveillants, demeure encore et toujours la priorité des priorités des acteurs aéroportuaires publics et privés. C'est dans ce cadre que la Gendarmerie Nationale et Ravinala Airports ont décidé de renforcer leur partenariat.

C'est dans ce cadre, destiné à renforcer les mesures et les moyens matériels pour assurer la sûreté des passagers, de l'équipage, des usagers de l'aéroport et des installations aéroportuaires, que le gestionnaire des aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy Be a fait don de matériels à la compagnie de gendarmerie de l'aéroport d'Ivato.

Réactivité accrue

Il s'agit, en l'occurrence, d'un véhicule 4x4 NISSAN, destiné à renforcer la capacité de mobilité, de patrouille et d'intervention rapide de la Gendarmerie, ainsi qu'une réactivité accrue face aux situations à risque. Sur le plan des télécommunications, Ravinala Airports a doté la gendarmerie d'Ivato d'une connexion internet, outil stratégique pour améliorer la communication, l'accès à l'information, la coordination des opérations et le traitement en temps réel des données liées aux interventions.

« Cette collaboration renforcée avec la Gendarmerie traduit la volonté de Ravinala Airports d'améliorer la qualité de service aux passagers et usagers de l'aéroport international d'Antananarivo. Elle renforce également la confiance et la sérénité des passagers », a déclaré Daniel Lefebvre, Directeur général de Ravinala Airports.