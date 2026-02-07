Madagascar: Filières d'exportation - Vers une extension et un renouvellement des plantations

L'ex-province de Fianarantsoa, regroupant six régions, à savoir Ihorombe, Amoron'i Mania, Atsimo Atsinanana, Vatovavy-Fitovinany et Haute Matsiatra, est réputée pour ses filières d'exportation telles que le café, le girofle et le poivre.

Cependant, une dégénérescence des plantations est observée, notamment au niveau des caféiers. Les problèmes d'irrigation, la présence de maladies et d'insectes nuisibles aux cultures, ainsi que l'insuffisance des moyens de production, en particulier en matière d'équipements et d'encadrement technique, figurent également parmi les principales contraintes évoquées par les producteurs lors des assises régionales pour la relance économique, organisées récemment par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage à Fianarantsoa.

Tous les acteurs concernés par le domaine de l'agri-business opérant dans les six régions citées ci-dessus, y compris les jeunes issus de l'association Gen Z, ont participé activement à cet événement, avec l'appui du programme DEFIS (Développement des Filières Agricoles Inclusives), financé par le FIDA.

Transparence

L'objectif de ces assises régionales était de recueillir les recommandations des parties prenantes afin de promouvoir l'agri-business, en vue de l'élaboration d'une feuille de route dans le cadre des assises nationales pour la relance économique. Parmi les propositions formulées figure la nécessité d'étendre les superficies à exploiter, tout en assurant le renouvellement des plantations des filières d'exportation faisant la renommée de Fianarantsoa, notamment le café.

Les participants ont également insisté sur la simplification des procédures d'obtention de licences d'exportation, la mise en place d'un cadre légal régissant l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agro-business, ainsi que sur l'instauration de la transparence à tous les niveaux.

Opportunité

Ces assises régionales ont, par ailleurs, constitué une opportunité d'échanges et de rencontres entre les acteurs intervenant en amont et en aval de chaque filière. La promotion d'autres filières porteuses, telles que le riz, l'arachide, le maïs, le manioc, ainsi que l'apiculture, a également été abordée.

À titre d'illustration, l'exportateur Maminiaina Tovoheritiana a souligné le non-respect des normes et des règles d'hygiène dans la production de miel par certains paysans, ce qui entrave l'accès au marché. « Cette rencontre constitue ainsi une opportunité de leur faire comprendre l'importance de la mise aux normes de toute la chaîne de valeur », a-t-il ajouté. Il convient de rappeler que Fianarantsoa est réputée pour l'exportation du miel.