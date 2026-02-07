Madagascar: Électricité - La région Itasy totalise 12 km de câbles volés

Dernièrement, 90 mètres de câbles électriques de la Jirama ont été volés à Mandiavato, dans la région Itasy. Il s'agit d'un rouleau de câbles basse tension en attente d'installation, dans le cadre d'un projet de remplacement des transformateurs SWER (Single Wire Earth Return) par des transformateurs triphasés, aux fins de modernisation du réseau de distribution électrique dans cette localité.

Trois individus ont été appréhendés le 2 février 2026 pour ces faits de vol de câbles. Selon les éléments de la gendarmerie de Miarinarivo, ils n'en sont pas à leur premier méfait. Leur butin, pesant 170 kg, est probablement destiné à une revente à Antananarivo, d'après les investigations. Ces faits récents semblent n'être que la partie visible de l'iceberg, au vu de l'ampleur réelle du phénomène, lequel tend à perdurer dans cette région.

En effet, le vol de câbles électriques de la Jirama est en recrudescence dans la localité de Mandiavato, ces derniers temps. Selon le directeur régional de la Jirama Itasy, pas moins de six vols de câbles ont été constatés en une année. Chaque fait de vol impacte directement la ligne principale du réseau, en provoquant un court-circuit et le déclenchement de la sous-station Tana Sud. Selon les estimations, la région Itasy totalise 12 km de câbles volés.