Madagascar: Fondation Axian - Don de kits solaires aux personnes âgées

7 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Dans le cadre de son engagement dans le développement humain, la Fondation Axian a procédé à la dotation de 35 kits solaires MBalik aux personnes âgées des fokontany d'Ambatobe et d'Androhibe.

La Fondation Axian a initié un partenariat solidaire avec l'association « Valim-babena » et Yas Madagascar, visant à améliorer le quotidien des personnes âgées en situation de vulnérabilité. Il s'est concrétisé par la mise à disposition de 35 kits solaires MBalik Boom au bénéfice de 35 aînés identifiés au sein des fokontany d'Ambatobe et d'Androhibe.

La Fondation a mobilisé ce partenariat afin d'apporter une réponse simple, mais à fort impact humain : permettre l'accès à la lumière, à l'information et à un minimum de confort domestique. Les actions de cette association envers les personnes du troisième âge portent sur le soutien médical, social et émotionnel, visant à rompre l'isolement, renforcer le lien intergénérationnel et redonner aux aînés leur juste place au sein des communautés.

Avantages

Distribués avec l'appui opérationnel de Yas Madagascar, à travers sa marque MBALIK dédiée aux solutions solaires, les kits comprennent : une lanterne LED portable avec radio FM intégrée, un lecteur SD/USB avec port de recharge pour téléphones et un panneau solaire assurant l'alimentation autonome de l'équipement.

Au-delà de l'objet, ces équipements visent à prolonger l'autonomie des bénéficiaires, à sécuriser leurs déplacements nocturnes et à maintenir un lien avec le monde extérieur. Depuis plus de 15 ans, la Fondation Axian agit à Madagascar avec une conviction constante : le développement humain passe par des réponses concrètes, durables et alignées avec les priorités nationales.

