Madagascar: ASIEF - John Love rempile pour un troisième mandat

7 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

John Love a été réélu à la présidence de l'ASIEF avec une confortable avance. Fort de 59 voix sur 109 suffrages exprimés, il entame un troisième mandat avec l'ambition de tourner la page des divisions passées, de lutter contre les fraudes via des licences biométriques et d'élargir l'association à tous les ministères. Mais des critiques sur l'organisation du scrutin et le manque d'inclusivité ternissent déjà cette nouvelle mandature.

L'Association des Sportifs pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) a tenu son assemblée électorale ce vendredi au Palais des Sports de Mahamasina. Jean Aimée Andrianarison, dit John Love, a été réélu président avec 59 voix, confortant ainsi un troisième mandat à la tête de la structure, qui promeut le sport au sein de l'administration publique.

Sur 122 électeurs inscrits - deux représentants par ministère, principalement des techniciens, plus le président du Club Sport Santé des Ministères (C2SM) -, 109 ont pris part au vote (89,3% de participation) et 13 se sont abstenus. Sambesoa Masinaraka arrive deuxième avec 39 suffrages, suivi de Mamy Ramaromandranto (6 voix), Borome Ramaromilanto (4 voix) et d'un bulletin nul.

Dans son allocution, le président réélu a plaidé pour une rupture avec les divisions passées. « Il est temps de tourner la page et d'instaurer une culture de collaboration sincère », a-t-il lancé, présentant le sport comme « un levier essentiel pour redynamiser l'administration publique ». Il a annoncé plusieurs mesures phares : le passage à des licences biométriques pour enrayer les fraudes, la poursuite de la lutte contre les « mercenaires » infiltrés, et la convocation d'un conclave ouvert à tous les ministères afin d'élargir la base de l'association.

Les prochains Jeux nationaux de l'ASIEF se dérouleront à Manakara et Vohipeno, un choix présenté comme une opportunité de rayonnement régional. Ce scrutin n'a toutefois pas échappé aux critiques. Des participants ont dénoncé une organisation peu inclusive, une communication défaillante avant l'élection et une commission électorale issue de l'ancien bureau, ce qui soulève, selon eux, des questions d'impartialité.

Une requête a été adressée au ministère compétent pour examen de ces griefs. À l'heure où l'ASIEF cherche à se renforcer, la réélection de John Love ouvre une phase mêlant ambitions collectives et défis internes à surmonter pour fédérer durablement les fonctionnaires autour du sport.

