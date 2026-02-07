Afrique de l'Est: COSAFA Women's Championship 2025 - Les Barea Ladies dans un groupe C avec le Mozambique et la Namibie

7 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Polokwane accueillera, du 18 février au 1er mars 2026, la 13e édition du COSAFA Women's Championship. Onze sélections d'Afrique australe y participeront, dont les Barea Ladies de Madagascar, déterminées à briller. Le tirage au sort effectué ce mercredi a placé Madagascar dans le groupe C, avec le Mozambique et la Namibie.

Particularité de cette poule : seulement trois équipes, contre quatre dans les groupes A et B. Chaque rencontre aura donc une importance capitale. Seule la première du groupe accède directement aux demi-finales. Pour les Malgaches, l'objectif est clair : terminer en tête. Cela exigera une grande régularité, une efficacité collective et une concentration maximale dès les premiers matchs.

En vue de cette échéance, la Fédération malgache de football (FMF) organise un stage de préparation du 6 au 16 février 2026 à Antananarivo. Le sélectionneur Randriamirado Émile dirigera ce rassemblement avec 46 joueuses présélectionnées.

Le staff a privilégié le vivier local, scruté tout au long du Championnat national féminin 2025. Six expatriées, évoluant notamment aux Comores et en France, intègrent toutefois la liste, apportant expérience et compétitivité internationale. Une liste finale de 23 noms sera retenue à l'issue du stage.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.