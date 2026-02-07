Madagascar: Tempête tropicale Gézani - Menace sur le centre Est la semaine prochaine

Une zone de perturbation orageuse évoluant actuellement dans l'Océan Indien pourrait se transformer en tempête tropicale, baptisée Gézani, dans les prochaines 48 heures. Si aucun impact immédiat n'est attendu, les premières projections laissent entrevoir une menace potentielle sur les régions du centre est de Madagascar en début de semaine prochaine.

Une trajectoire encore incertaine mais sous surveillance. Localisé à plus de 1 091 kilomètres à l'Est de l'île Ste-Marie, le système météorologique se déplace progressivement vers le Sud-Ouest. Selon les scénarios de prévision préliminaires, sa trajectoire pourrait l'amener à se rapprocher des terres malgaches, en ciblant principalement le centre de l'île.

Bien que ces projections restent susceptibles d'évoluer, elles justifient déjà une vigilance accrue des autorités et des populations concernées. Les régions allant d'Ambatosoa à Fitovinany. En cas de rapprochement confirmé, de fortes pluies, des rafales de vent et un risque de perturbations maritimes pourraient affecter ces zones. Les responsables de la gestion des risques anticipent déjà les mesures de prévention nécessaires.

Intensification

Sur le plan météorologique, l'environnement dans lequel évolue la perturbation est jugé favorable à son renforcement. Les observations satellitaires montrent une circulation de plus en plus organisée, avec des vents soutenus atteignant déjà 55 km/h, accompagnés de rafales plus fortes, 75km/h, sous les orages. Cette dynamique pourrait conduire à la formation d'une tempête tropicale dans les deux prochains jours.

À court terme, aucun impact direct sur le temps à Madagascar n'est attendu. Toutefois, les services météorologiques assurent une surveillance continue du phénomène et publieront des mises à jour régulières afin d'informer la population de toute évolution significative.