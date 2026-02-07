Madagascar: Devoir de mémoire

7 février 2009-7 février 2026. Cela fait 17 ans, aujourd'hui, qu'a eu lieu la tuerie d'Ambohitsorohitra, dont le bilan s'était soldé par une trentaine de morts et plus de deux centaines de blessés.

Devoir de mémoire

En cette Journée de souvenir, les familles et les proches des victimes tombées sous des balles venues d'on ne sait où et dirigées contre qui l'on connaît n'ont pas oublié. Dix-sept ans après. Un devoir de mémoire, non seulement pour l'AV7, ou Association des victimes du 7 février 2009, mais pour le pays tout entier, qui a perdu ce jour-là plusieurs de ses fils. Mais aussi des filles.

Laissant des orphelins et des orphelines qui se sentent davantage tout seuls en l'absence de celui qui avait conduit la révolution Orange, pour ne pas nommer le TGV. Il s'agit évidemment d'Andry Rajoelina, qui « ne se trouve et ne saurait se trouver sur le territoire de la République », pour reprendre les termes de la fameuse Décision du 14 octobre 2025 de la Haute Cour Constitutionnelle qui a constaté la vacance du poste de la présidence de la République, au bout de deux jours d'absence.

Une absence physique qui ne passera pas inaperçue en ce jour de commémoration, où l'on attend de voir si les « mpiara-mitolona » de l'époque se rendront à Ambohitsorohitra pour un moment de recueillement et un dépôt de gerbes à la mémoire des « martyrs » du 7 février.

En plus des Lylison René de Rolland et Charles Andrianasoavina, qui étaient le fer de lance du « tolona » de 2009, on se demande si Christine Razanamahasoa sera, entre autres ex-Orange, présente avec son habit tout blanc de « mpiandry », quand bien même aucun culte ne serait prévu pour la circonstance. Même questionnement en ce qui concerne Monja Roindefo, qui n'a jamais failli à son devoir de mémoire pour avoir échappé à la mort, il y a 17 ans de cela.