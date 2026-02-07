Madagascar: Insécurité à Toamasina - Le Député Roland Ratsiraka et Kamy Ndiamahazo contredisent le PM

Mickaelys Kamy Ndiamahazo et le député Roland Ratsiraka recadrent le chef du gouvernement à la suite de son discours prononcé à Toamasina, le 4 février dernier. À cette occasion, l'autorité avait affirmé que la capitale économique vit dans la paix et la sécurité, à rebours des dramatisations relayées sur les réseaux sociaux. « Des mesures seront prises contre ceux qui fomentent le trouble en inventant des faits d'insécurité », avait-il déclaré.

Quelques jours plus tard, cette sortie officielle a provoqué la réaction de plusieurs acteurs, dont le lanceur d'alerte Kamy Ndiamahazo, connu sous le surnom d'« enfant terrible de Tamatave ».

Selon lui, « cette annonce ne tient pas compte des réalités existantes sur le terrain ». Il énumère plusieurs faits récents : des vols de motos récurrents, notamment deux cas signalés à Morafeno et Ambalamanasy en une seule journée ; à Mangarivotra, un père de famille grièvement blessé à coups de couteau lors d'une attaque à son domicile ; à Ambalamanasy, des bandits armés d'armes de guerre ; et à la Cité Jardin, près de l'EPP La Marne, une femme de 70 ans ligotée et violemment agressée par des individus se faisant passer pour des agents de la Jirama. « Ce n'est qu'un aperçu, car tous les quartiers en souffrent. Non, Toamasina n'est pas en sécurité et les autorités doivent réviser les rapports qui leur sont destinés », tranche-t-il.

De son côté, le député Roland Ratsiraka reconnaît également qu'il existe une part de vérité dans les préoccupations liées à l'insécurité à Toamasina. Il appelle surtout les autorités gouvernementales à mettre en place des solutions économiques créatrices d'emplois afin d'endiguer la montée de la criminalité. Ces deux figures connues du microcosme socio-politique local s'accordent ainsi à dire que la situation sécuritaire dans la ville demeure préoccupante.

