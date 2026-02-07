Madagascar: Mandoto - Cinq dahalo abattus lors d'un vol de boeufs

7 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Une tentative de vol de zébus a tourné à l'affrontement armé dans le district de Mandoto, faisant cinq morts parmi les dahalo. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 4 au 5 février 2025 et ont permis la récupération des bœufs volés ainsi que la saisie d'un fusil artisanal, communément appelé "basy gasy".

Le 4 février, vers 22 heures, le chef de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d'Ankazomiriotra a été alerté par téléphone du vol de sept zébus appartenant à un éleveur résidant à Tsaravavaka, fokontany d'Ambatolahy, dans la commune rurale de Vinany, district de Mandoto. Six gendarmes de la brigade d'Ankazomiriotra ont immédiatement engagé une poursuite, avec l'appui de membres de la population locale.

Grâce à une étroite collaboration entre les brigades territoriales de la Gendarmerie nationale d'Ankazomiriotra et de Betafo, le poste avancé d'Inanantonana, ainsi que les fokonolona d'Ambatomadinika, fokontany d'Antoby, commune rurale d'Ambohimasina, district de Betafo, les forces de l'ordre ont réussi à localiser les sept bovidés volés. Un fusil artisanal a également été retrouvé sur les lieux.

Les cinq dahalo, surpris lors de l'opération, ont opposé une résistance armée, provoquant un affrontement avec les forces de l'ordre. Les échanges de tirs ont conduit à la mort des cinq malfaiteurs, le 5 février, aux environs de 9 heures du matin. Au cours de la poursuite, deux personnes ayant participé à l'opération ont été blessées, l'une à la main et l'autre au cou. L'identité des cinq dahalo décédés n'a pas encore été établie. Les sept zébus récupérés ont été restitués à leur propriétaire.

