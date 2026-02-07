Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Didier Budimbu suspend les activités sportives au stade Tata Raphaël de Kinshasa

Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Budimbu, a décidé, vendredi 6 février, de suspendre immédiatement toutes les activités sportives au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Dans une lettre adressée à l'administrateur gestionnaire de cette infrastructure omnisport, il justifie cette décision par les actes de vandalisme récurrents commis, notamment par des supporters de clubs de football.

Dans ce courrier daté du 6 février, le ministre déplore les comportements répétés et impunis des clubs et de leurs supporters, qui portent atteinte à l'intégrité du patrimoine public et entraînent des coûts supplémentaires de réparation pour l'État. Selon lui, ces agissements ternissent l'image du sport congolais, violent l'éthique sportive et mettent en péril la sécurité des spectateurs, des joueurs et des officiels.

Face à cette situation, Didier Budimbu ordonne la suspension immédiate de tous les matchs du championnat programmés au stade Tata Raphaël. La réouverture de l'enceinte est conditionnée par :

Un état des lieux des dégâts enregistrés au cours des saisons 2024-2025 et 2025-2026 en cours

La mise en place d'un plan de sécurité renforcé

Un engagement ferme assorti d'un échéancier pour réparer les dommages.

Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur le déroulement de la saison sportive 2025-2026, déjà entamée avec un grand retard.