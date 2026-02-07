Congo-Kinshasa: A Lubero, l'ONG FIRD lance un appel de fonds de 70 000 USD pour les rescapés des attaques des ADF

Face à l'urgence humanitaire dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu), l'ONG Fédération intègre pour la reconstruction et le développement (FIRD) lance une campagne de solidarité dénommée « Sauvons les rescapés des massacres des ADF ». L'organisation cherche à mobiliser plus de 70 000 dollars américains pour la prise en charge médicale et sociale de dizaines de victimes des récentes attaques dans le secteur des Bapere et la chefferie des Baswagha.

Selon la FIRD, la situation des blessés est critique, plusieurs d'entre eux ayant été contraints d'interrompre leurs soins faute de moyens financiers.

La campagne vise à répondre aux besoins immédiats de plus de 80 personnes affectées par la violence. Le bilan dressé par l'ONG fait état de:

Plus de trente blessés graves internés dans différentes structures sanitaires

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plus de quarante enfants orphelins ayant perdu leurs parents lors des massacres.

Des coûts médicaux exorbitants

Zaidel Ngolo, coordonnateur de la FIRD, souligne l'ampleur des besoins financiers, certains blessés nécessitant des transferts vers des centres spécialisés, voire des soins à l'extérieur du pays.

« Le besoin est très grand. Pour les blessés, il y en a qui ont des factures de 2 000 ou 3 000 dollars. Cette campagne vise à collecter environ 70 000 dollars afin de répondre à un besoin sanitaire d'urgence », a expliqué Zaidel Ngolo.

L'ONG lance un appel vibrant à la compassion et à la générosité des particuliers, des entreprises et de toutes les personnes de bonne foi pour sauver ces vies en péril.