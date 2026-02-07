Congo-Kinshasa: Recrudescence de cas de rougeole dans la zone de santé d'Idjwi au Sud-Kivu

La zone de santé d'Idjwi enregistre une augmentation significative des cas de rougeole, touchant principalement les enfants âgés de 0 à 5 ans dans plusieurs aires de santé. Face à cette situation, les autorités sanitaires provinciales déploient des mesures d'urgence pour freiner la propagation.

Le médecin-chef de zone d'Idjwi, Dr Aimé Nkemba, a confirmé l'alerte épidémiologique et les démarches en cours pour organiser la riposte.

Pour faire face à cette recrudescence, la Division provinciale de la santé intensifie la vaccination autour des enfants exposés. L'objectif est d'arrêter la transmission communautaire et de réduire la mortalité liée à cette maladie hautement contagieuse.

« Nous avons alerté la province et nous nous préparons à riposter en renforçant la vaccination autour des enfants et en prenant en charge d'une manière permanente ces cas de rougeole », a déclaré le Dr Nkemba.

Appel à la vigilance des parents

Dr Nkemba appelle les parents à une vigilance accrue et à consulter rapidement les structures sanitaires dès l'apparition des premiers symptômes chez leurs enfants : forte fièvre, éruptions cutanées, toux ou conjonctivite. Une prise en charge précoce est cruciale pour éviter les complications graves, telles que la pneumonie ou la malnutrition sévère.

La riposte est organisée en collaboration avec des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, pour assurer la disponibilité des vaccins et des médicaments nécessaires.